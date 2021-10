Trabalho de drenagem profunda beneficia bairro Cidade Nova em Manaus

A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados até o dia 15 deste mês. | Foto: Márcio Melo/Seminf e Gildo Smith/Seminf

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus trabalha na recuperação de aproximadamente 120 metros de drenagem profunda que foi rompida na rua Ayrton Sena, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atuam na área para executar os serviços no menor tempo possível.

A antiga tubulação estava entupida e impedida a vazão da água, que estava invadindo as casas de 30 moradores da área, segundo o engenheiro Érico Braga, responsável pela obra.

" Essa tubulação da rede de drenagem é muito antiga, foi feita sem nenhuma estrutura de ferro. Havia muitos tubos entupidos e quebrados, e a água vazava para dentro das casas. Hoje nós estamos desviando o fluxo das águas pluviais, construindo uma rede paralela à antiga, para solucionar de vez o problema. " Érico Braga, engenheiro

No local, 15 trabalhadores da Seminf atuam na obra, com a utilização de miniretroescavadeira e também de uma retroescavadeira. A estimativa é de que a obra seja entregue nos próximos dias, beneficiando quase 60 famílias que moram na comunidade. Entre elas, a família do autônomo João da Silva, 55, que vive no local há mais de 10 anos.

" Aqui ficava um lago, por causa dessa tubulação quebrada, com a água invadindo as casas. Há muito tempo a gente pedia resposta do poder público e só agora tivemos. Estou feliz, porque vamos poder dormir tranquilos por aqui, sem novos alagamentos. " João da Silva, morador

A rua Ayrton Sena foi interditada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para que a Seminf pudesse atuar na recuperação da rede de drenagem.

