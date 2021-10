Manaus alcança mais de 1 mi de metros quadrados em alvarás

Manaus (AM) - Manaus bateu a marca de mais de 1,1 milhão de metros quadrados de área licenciada com alvará de construção na capital. O número representa uma alta de 130% em relação ao ano de 2020, de janeiro a setembro de 2021.

O acumulado no período soma 1.139.203,32 metros quadrados, quando no ano anterior foram 495.203,88 metros quadrados em alvarás expedidos pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Somente em setembro foram licenciados 203.216,79 metros quadrados, contra apenas 55.055,21 metros quadrados de 2020, o que representa um aumento recorde de 269%, a segunda melhor marca do ano.

Conforme os registros do Implurb, em abril, a variação na metragem quadrada de área licenciada foi de 131%; em maio de 173%; junho teve 246% de alta; julho foi a maior de 2021, com 516%; e 125% em agosto, o que representa mais obras, mais serviços e mais projetos em execução, todos regularizados pelo município.



" O prefeito David Almeida tem nos dado como diretriz de trabalho buscar transformar Manaus em uma cidade global e uma das melhores do Brasil para se investir, no ranking das dez cidades. As diretrizes passam pelo licenciamento de projetos, tanto na área urbanística quanto tributária e ambiental. O Implurb está buscando, junto com os órgãos licenciadores, alcançar a meta definida pelo prefeito, em trabalho com o Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE). " engenheiro Carlos Valente, diretor-presidente do Implurb

No acumulado de 2021, o instituto já expediu 867 alvarás de construção, uma variação de 119% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram emitidos 396 documentos.

A autarquia expediu 135 alvarás de construção em setembro, uma alta de 150%, comparando com os 55 de 2020.

Os números locais seguem a tendência nacional de impulsão da indústria da construção civil. Mesmo com pandemia e desafios impostos por escassez e aumento nos custos dos materiais, a expectativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) para o Produto Interno Bruto (PIB) do setor em 2021 subiu de 2,5% para 4%, o que seria seu maior crescimento desde 2013.

" Estamos reduzindo nossos prazos de licenciamento, aumentando nossa eficiência em relação ao tema e, no próximo ano, teremos grandes novidades para acelerar ainda mais, incentivando licenciamento e obras. " engenheiro Carlos Valente, diretor-presidente do Implurb

Aprovações

De acordo com a diretora de Operações (Diop) da autarquia, arquiteta e urbanista Jeane Mota, os projetos aprovados e licenças expedidas têm o objetivo de financiamentos bancários.

Para ela, apesar da falta de insumos e da alta do valor do metro quadrado construído, a tendência é de crescimento ainda maior nos próximos meses em razão do cenário nacional e do clima favorável à construção civil na capital amazonense.

" O verão amazônico é favorável à indústria, que deve apresentar um semestre ainda mais otimista. " Jeane Mota, diretora de Operações (Diop) da autarquia, arquiteta e urbanista

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Obstrução de calçadas lidera ranking de irregularidades em Manaus

Manaus tem incremento de 129% na arrecadação do licenciamento urbano