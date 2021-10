Conjunto Campos Elíseos, em Manaus, recebe obras de pavimentação

A meta da Seminf é recapear ao menos 12 ruas no conjunto Campos Elíseos | Foto: Divulgação / Seminf

MANAUS (AM) - As ruas do conjunto Campos Elíseos, na zona Centro-Oeste da capital começam a receber obras de pavimentação .

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), leva trafegabilidade às ruas. Nesta quinta-feira (14), ao todo, 11 servidores da Seminf atuam nos serviços de pavimentação da rua Teerã, que estava completamente intrafegável.

A via, que possui 300 metros de extensão, recebe 200 toneladas de massa asfáltica para que seja completamente recuperada.

Ainda no conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, a rua Istambul também foi totalmente recapeada.

De acordo com a engenheira responsável pela obra, Socorro Diniz, o eixo da via estava bem abaixo do normal, formando muita lama e grandes poças de água, especialmente em dias de chuva.

" Fizemos uma reconstrução em 400 metros de extensão, no eixo da rua, para tirar essas poças de água, e aqui aplicamos 20 toneladas de asfalto para recuperar a via. Foi necessário secar bem o local, para que o serviço executado tivesse maior durabilidade. Só aí foi aplicado o asfalto, com a qualidade exigida pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta. " Socorro Diniz, engenheira

Ainda de acordo com a engenheira Socorro Diniz, a meta da Seminf é recapear ao menos 12 ruas no conjunto Campos Elíseos que estão esburacadas e impedem o tráfego de veículos e a passagem de pedestres.

No conjunto Belvedere, bairro Planalto, a rua Doutor Abílio Alencar também recebe serviços de reconstrução do pavimento asfáltico em 500 metros de extensão. No local, são aplicadas 300 toneladas de asfalto.

A obra foi um pedido dos moradores, que aguardavam pela recuperação da via há mais de 10 anos. O local é rota de fuga no tráfego de veículos.

As equipes de obras da Seminf também atuam na recuperação de redes de drenagem na zona Centro-Oeste.

Na avenida Vera Cruz, bairro Lírio do Vale 2, houve desanelamento da tubulação, formando uma erosão de três metros.

Toda a rede foi recuperada e assim que os serviços finalizaram, os servidores da Seminf iniciaram a recuperação de uma calçada que foi danificada, devido à abertura do buraco. A obra já foi entregue aos moradores.

Já no bairro Lírio do Vale 1, a rua Canopus, antiga rua Girassol, no cruzamento com a rua Costa e Silva, uma rede de drenagem profunda é recuperada com implantação de nova tubulação.

No local, houve também a obstrução de uma caixa coletora de águas pluviais, que foi reconstruída pela Prefeitura de Manaus por meio da Seminf.

A calçada de um morador foi atingida pelo rompimento da drenagem e já foi recuperada.

