Ipaam autoriza realização de Torneio de Pesca em Manaus

Manaus (AM) - O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) concedeu, na sexta-feira (08), a autorização para a realização da sétima edição do Torneio de Pesca Amigos do Tarumã, evento que tem como objetivo divulgar o potencial turístico da capital amazonense, envolvendo uma cadeia de economia em torno da prática de pesca esportiva.

A competição está prevista para iniciar neste sábado (16/10), na Praia da Ponta Negra, zona oeste da capital.

O torneio teve sua primeira edição em 2014, e desde então se tornou o maior evento do segmento da região Norte.



O idealizador, Rogério Bessa, destaca que um encontro esportivo como esse gera uma série de benefícios para o estado, pois, com a visibilidade nacional e internacional, durante a estadia dos participantes, há um desenvolvimento de renda nas comunidades e estabelecimentos comerciais.

Toda a movimentação é um passo significativo na economia estadual.

" Um dos pontos mais importantes a ser destacado é o impulso na economia, tendo em vista que eventos de grande porte como o Amigos do Tarumã movimentam em grande escala a economia local, desde o hotel ao restaurante, do guia de pesca ao posto de gasolina. Ao longo de três dias, nossa capital respira por esse torneio. " Rogério Bessa, idealizador

O gerente de Controle de Pesca do Ipaam, Gelson Batista, esclarece que para a realização dos torneios de pesca esportiva, cabe ao Instituto a análise de documentação dos organizadores — que devem apresentar regulamento, área delimitada onde se encontram os pontos de pesca e estimativa de participantes —, além da emissão das carteiras de pesca dos esportistas que estarão na competição.

" Para um evento desses acontecer é necessária a autorização do Ipaam e também do Ministério da Agricultura, via Secretaria de Pesca e Aquicultura, e a emissão das carteiras de pesca amadora para os esportistas que estiverem aptos a participar. No caso de utilização de áreas como Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), os organizadores precisam de uma concessão dos demais órgãos ambientais responsáveis. " Gelson Batista, gerente de Controle de Pesca do Ipaam

De acordo com o Decreto Estadual n° 39.125/2018, ao qual está embasada a autorização emitida pelo órgão, é necessário o encaminhamento do pedido com antecedência mínima de 30 dias da data de início do evento, contendo informações sobre o local, período e horário em que as competições serão realizadas, todos os impressos alusivos, identificação de seus promotores e participantes, que devem estar, até a data do evento, devidamente licenciados.

Orientações aos esportistas

Os participantes precisam estar atentos ao regulamento da competição, que pode ser acessado no site www.torneioamigosdotaruma.com.br .

No regulamento estão especificados pontos importantes a respeito das embarcações utilizadas, da regularização do pescador e quanto aos equipamentos.

Algumas das exigências são:

• É proibida a utilização de equipamentos como malhadeira, tarrafa, mandala, linha de espera com isca viva, arpão, material químico, material explosivo, espinhel etc.; utilização de iscas vivas; pesca na modalidade de corrico (mesmo que utilizando iscas artificiais), entre outras;

• É de caráter obrigatório que o pescador esteja munido de sua Carteira de Pesca Amador no dia do evento;

• É obrigatório o uso de coletes salva-vidas durante a realização da prova, ou enquanto os dois integrantes da equipe estiverem embarcados.

Serão desclassificadas todas e quaisquer equipes que desrespeitarem o regulamento.

O evento contará com a presença do senador Plínio Valério e do secretário nacional de Pesca e Aquicultura, Jorge Seif.

