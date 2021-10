Rio Preto da Eva terá Feira da Laranja e da Piscicultura

Rio Preto da Eva é conhecido por ser a terra da laranja | Foto: Reprodução

Rio Preto da Eva (AM) - A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) assinou, nesta quinta-feira (14), um termo de convênio de cooperação com a Prefeitura de Rio Preto da Eva para a realização da 21ª Feira da Laranja e da 4ª Feira da Piscicultura no município, no período de 25 a 31 de outubro.

O convênio prevê um total de R$ 329 mil em recursos para a realização do evento, sendo R$ 300 mil repassados pelo Governo do Estado, por meio da Sepror; e R$ 29 mil de contrapartida voluntária do município, distante 57 quilômetros de Manaus.

A assinatura do convênio ocorreu na sede da Sepror, com a participação do prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa; e do vice-prefeito, Neto do Baixo Rio.

" A Festa da Laranja e a da Feira da Piscicultura são oportunidades para que os produtores rurais e piscicultores tenham acesso à tecnologias de produção, e o Governo do Amazonas vem apoiando esses eventos que movimentam a economia do interior. " Petrucio Magalhães Júnior, secretário titular da Sepror

Conforme o prefeito Anderson, o município tem a tradição de realizar feiras e agora, diante do controle da pandemia e da autorização para a realização de eventos com público reduzido, ele espera que o evento no município movimente a economia local.

" Depois de dois anos, estamos realizando a Feira da Laranja e a Feira da Piscicultura, retornando essa atividade econômica para o município. É a oportunidade do agronegócio, em que o produtor tem junto os agentes financeiros para financiar de forma rápida e poder continuar suas atividades agrícolas no município e suas atividades de piscicultura. Agradeço todo o Sistema Sepror, essa importante secretaria que tanto tem feito pelo desenvolvimento do setor primário em nosso estado. " Anderson, prefeito

