Manaus Previdência recebe duas premiações nacionais

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus se destacou na área previdenciária ao vencer, nesta semana, duas premiações da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Municipais e Estaduais (Abipem) em 2021.

A Manaus Previdência ganhou o 1º lugar no prêmio Destaque Brasil de Investimentos (Categoria 3: Acima de 5.000 ativos); e o 1º lugar no prêmio Destaque de Responsabilidade Previdenciária (Grupo 2 - Categoria 2: De 30.000 a 10.001).

O resultado foi divulgado nesta quarta-feira, 13/10.



Na premiação de investimentos, o 2º lugar ficou com o Fundo Municipal de Previdência do Servidor - Fumpres Salvador (BA); e em 3º a Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá - Maringá Previdência (PR).

Na premiação de Responsabilidade Previdenciária, o 2º lugar foi do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto (SP); e o 3º lugar com o Instituto de Previdência do Servidor Municipal, de São José dos Campos (SP).

A premiação da Abipem é voltada aos institutos de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e o resultado comprova que a Manaus Previdência se consolida como RPPS referência nacional em gestão de recursos e previdência.

As premiações serão entregues no dia 11 de novembro, em um evento nacional em Goiânia (GO), quando a instituição será representada pelo prefeito de Manaus, David Almeida, a diretora-presidente Daniela Benayon e o superintendente de Investimentos da Manaus Previdência, Flávio Rodrigues.

" Agradeço demais a toda equipe da Manaus Previdência, que não mede esforços para alcançar as metas e superar os resultados. Essas premiações são um reconhecimento pelo trabalho de todo um time de servidores comprometidos, de fato, com a excelência de servir ao público. " Daniela Benayon, diretora-presidente

Outras premiações

Em 2020, a Manaus Previdência também conquistou o 1º lugar no prêmio “Destaque Brasil de Investimentos” – categoria 3.

Em 2019, a instituição venceu pela primeira vez o 1º lugar no prêmio “Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária”.

A instituição recebeu em setembro deste ano outro destaque nacional ao levar “classificação A” em Gestão e Transparência pelo Indicador de Situação Previdenciária (ISP) de 2021, da Secretaria de Previdência (SPREV), do Governo Federal.

O indicador anual avaliou o desempenho de 2.152 Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) que administram as previdências estaduais e municipais de todo o país.



