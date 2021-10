Visa apreende mercadoria em supermercado de Manaus

Os adesivos das embalagens continham prazos de validade muito extensos. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - A Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), da Prefeitura de Manaus, apreendeu na última quinta-feira (14/10), 20 quilos de mortadela em embalagens com suspeita de adulteração no prazo de validade, em um supermercado da zona Sul da cidade. A ação aconteceu após denúncias feitas pela população ao órgão sanitário.

Os fiscais da Gerência de Vigilância de Produtos (GVPro) constataram a situação suspeita após examinar as embalagens e o aspecto das fatias de mortadela encontradas.

" O produto não estava vencido, mas já se encontrava alterado, em processo de rancificação e, por isso, foi apreendido e inutilizado no próprio local. " Fabrício Barros, fiscal

A rancificação é a oxidação das gorduras do alimento, que geram sabor e odor desagradáveis. Os adesivos das embalagens, por sua vez, continham prazos de validade muito extensos, em desacordo com a vida útil estabelecida para o consumo do alimento, o que reforça a suspeita de adulteração.

Embora não tenha havido flagrante de más práticas no supermercado, em razão do produto rancificado encontrado, o estabelecimento foi autuado e irá responder a Processo Administrativo Sanitário, que pode resultar em multa de uma a 400 UFMs (Unidades Fiscais do Município), cujo valor unitário atual é de R$ 114,61.

O diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley, ressaltou a importância da colaboração da população no combate às más práticas sanitárias.

" É graças à atenção dos cidadãos, que acionam a Visa Manaus por meio da nossa Ouvidoria, que podemos agir para coibir malfeitos na acomodação, conservação e manuseio de alimentos, o que é uma das áreas de atuação da Vigilância. Pedimos que mantenham essa preocupação, e sempre verifiquem as informações e o aspecto dos produtos na hora de comprá-los. " Ewerton Wanderley, diretor da Visa Manaus

A população de Manaus pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail [email protected] .

Leia mais:

Operação apreende cinco toneladas de alimentos impróprios para consumo

Após notificação, empresa modifica impressão de data em embalagens