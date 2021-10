Bairro Cidade de Deus em Manaus recebe UBS revitalizada

O horário de atendimento é de 7h30 às 16h30. | Foto: Ruan Souza / Semcom e Camila Batista / Semsa

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou na manhã desta segunda-feira, 18/10, a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) N-43, localizada no conjunto Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital, onde salientou o amplo trabalho de recuperação da saúde básica do município. A nova unidade atenderá até 4 mil moradores da área de abrangência.

" Há mais de 10 anos, essa unidade não recebia uma reforma, e fizemos a recuperação completa da unidade. Troca de telhado, forro, pintura, de equipamentos, consultórios odontológicos, todos recuperados. Temos a unidade toda abastecida de profissionais, medicamentos e equipamentos, tudo isso para dar a população a atenção necessária na saúde básica. " David Almeida, prefeito de Manaus

As UBSFS, como a N-43, atendem pacientes das ruas adjacentes dentro da área de abrangência, em formato agendado, para que haja maior prevenção e promoção à saúde. O horário de atendimento é de 7h30 às 16h30.

" A zona Norte é a mais populosa de Manaus, mas temos uma equipe completa. Há 10 anos não se reformava aqui, dois anos com o consultório odontológico parado. Agora, estamos dando mais dignidade à população que procura a unidade. " Shádia Fraxe, secretária municipal de Saúde

O chefe do Executivo municipal ainda parabenizou os médicos pelo Dia do Médico, 18 de outubro, e salientou todo o trabalho em prol da saúde que a gestão tem realizado, reformando e construindo novas unidades.

" Parabenizo todos os médicos neste Dia do Médico, 18 de outubro. Fiz questão de vir até essa unidade básica verificar a situação e faço questão de destacar que estamos trabalhando em muitas outras unidades, reformando 80, construindo mais 20 unidades porte 4, mini-hospitais, e isso vai transformar Manaus em uma das melhores saúde básica do Brasil. " David Almeida, prefeito de Manaus

Covid-19

Durante a entrega da UBSF N-43, o prefeito David Almeida convocou a população do Distrito de Saúde (Disa) Norte a se vacinar contra a Covid-19. Na zona, mais de 57 mil pessoas ainda não concluíram o esquema vacinal.

" Faço um apelo para que as 57 mil pessoas da Disa Norte que ainda não se vacinaram, retornem aos postos de saúde. Temos 40 pontos de vacinação disponíveis por toda Manaus e precisamos que a população compareça, complete o esquema vacinal, para que possamos voltar ao nosso normal. " David Almeida, prefeito de Manaus

A vacinação contra Covid-19 segue de segunda a sábado, em todas as zonas da capital amazonense. Os postos de vacinação são divulgados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do portal oficial da Prefeitura de Manaus e das redes sociais, com horário de funcionamento de 9h às 16h. Com documentação específica que deve ser apresentada para os seguintes públicos:

PRIMEIRA DOSE

– 12 a 17 anos

Documento original com foto ou certidão de nascimento

CPF ou Carteira Nacional do Sus

Comprovante de residência – original e cópia

Acompanhado de pais ou responsáveis

– 18 anos ou mais

Documento original com foto

CPF

Comprovante de residência – original e cópia

– Segunda ou terceira dose

Documento original com foto

CPF

Carteira de vacinação

– Segunda dose – 12 a 17 anos

Documento original com foto ou certidão de nascimento

CPF ou Carteira Nacional do Sus

Carteira de vacinação

– Terceira dose – imunossuprimidos

Documento original com foto

CPF

Carteira de vacinação

Laudo médico ou outro documento que comprove a condição – original e cópia

– Terceira dose – Trabalhadores de Saúde

Documento original com foto

CPF

Carteira de vacinação

Carteira de trabalho ou contracheque que comprove vínculo com estabelecimento de saúde

