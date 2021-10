Colônia Terra Nova em Manaus recebe drenagem, meio fio e sarjeta

O trabalho na comunidade tem sido intenso, proporcionando maior trafegabilidade das vias. | Foto: Divulgação/Seminf

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha nesta segunda-feira, 18/10, na implantação de quase 120 metros de rede de drenagem superficial, o que engloba a confecção de meio-fio e sarjeta da rua Bom Jesus, no loteamento Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. Em seguida, a recuperação da via será realizada com aproximadamente 40 toneladas de massa asfáltica.

Doze servidores da Seminf trabalharam na aplicação de pedra rachão, compactação do solo e na pavimentação asfáltica.

De acordo com o engenheiro Raidel Pereira, o trabalho na comunidade tem sido intenso, proporcionando maior trafegabilidade das vias.



" A determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, é levar trafegabilidade a todas as zonas da cidade, realizando um serviço de qualidade com um resultado mais duradouro. " Raidel Pereira, engenheiro

O bairro Colônia Santo Antônio, na zona Norte de Manaus, também recebe serviços de recuperação asfáltica. Na rua São Jorge e avenida Francisco Queirós, quase 60 toneladas de massa asfáltica serão aplicadas.

As ações fazem parte do pacote de “Obras de Verão”, que integra o Programa de Crescimento Econômico e Social de Manaus, o “Mais Manaus”, lançado na segunda quinzena de junho, pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, que entre outras coisas, prevê a recuperação de pelo menos 10 mil ruas na capital.

