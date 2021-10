Alameda do Samba continua interditada para Circuito Cultural em Manaus

A interdição não afetará a circulação dos ônibus e demais veículos na via. | Foto: Divulgação / IMMU

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), mantém a alameda do Samba interditada para a circulação de veículos, entre as 16h e 0h. O motivo do fechamento da via é para a montagem da Feira do Tururi ( Circuito cultural), que vai permanecer até o dia 21/10.

O IMMU reforça que o trecho interditado inicia na avenida Lóris Cordovil e vai até a avenida Pedro Teixeira. Somente veículos credenciados podem acessar o local.

A interdição não afetará a circulação dos ônibus e demais veículos na via. Os condutores poderão acessar a avenida Flaviano Limongi como opção de retorno.



Os agentes de trânsito do IMMU estão nas proximidades da via, para orientar os motoristas sobre as opções de desvios.

