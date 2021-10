Prefeito de Manaus recebe Unicef para alinhar ações de assistência

Após essa reunião, novos projetos iniciarão. | Foto: Ruan Souza/Semcom

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, recebeu representantes do Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (Unicef), nesta segunda-feira, 18/10, a fim de alinhar e ampliar estratégias voltadas à assistência social, cidadania, educação e saúde, na capital amazonense. Na ocasião, o chefe do Executivo municipal destacou o trabalho integrado das secretarias, já pensando no pós-pandemia.

" Estamos de portas abertas para parcerias que fazem Manaus avançar, porque esse é nosso principal objetivo. O Unicef, nosso parceiro, está aqui para aumentarmos esses laços, e levarmos ainda mais dignidade para a nossa população, avançando nas questões de assistência social, afinal, nos preparamos para muito em breve voltarmos ao 'normal' e, para isso, precisamos que toda população complete o esquema vacinal, e quando acontecer, estaremos prontos. " David Almeida, prefeito

A Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), de Educação (Semed), Saúde (Semsa), possui parcerias com o Unicef em diversas áreas, atendendo o público menos favorecido ou em condições de vulnerabilidade social.

Após essa reunião, novos projetos iniciarão, principalmente com crianças e adolescentes, como destacou a representante do Unicef Brasil, Florenci Balbi.

" O Unicef tem escritório em Manaus e já possui parceria com a prefeitura, que agora queremos fortalecer, inclusive eu fiz um convite para o prefeito, de trabalhar de forma ainda mais próxima, com prioridade para crianças e adolescentes. " Florenci Balbi, representante do Unicef Brasil

Na área da educação, o foco da reunião delimitou-se ao período de pandemia, as dificuldades sociais, retorno às aulas, e a busca pela melhoria da qualidade e tratamento adequado às crianças e adolescentes.

Na saúde, o Unicef apoia a Semsa em ações voltadas ao combate à mortalidade infantil, saúde infantil, provisão de água nas escolas, e a violência contra crianças.

" A partir dessa parceria, vamos intensificar as ações que são feitas para crianças e adolescentes. Isso passa por um acesso maior a educação, redução da mortalidade infantil, prevenção contra a violência, busca melhorar a condição desse público tão afetado na pandemia. " Florenci Balbi, representante do Unicef Brasil

