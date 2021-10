Ação social oferece serviços para pessoas e animais em situação de rua

A iniciativa será focada na distribuição de lanches e atendimento veterinário | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A comunidade de investidores digitais Vira Lata Finance e a organização sem fins lucrativos Moradores de Rua e Seus Cães (MRSC) se uniram para realizar, neste sábado (23) e domingo (24), em Manaus, uma ação social cujo alcance não se restringe apenas a pessoas em situação de vulnerabilidade, mas também a animais que vivem na rua ou em comunidades da periferia da capital.

Com apoio de empresas do mercado pet e grupos de ação social, e contando com a atuação de cerca de 15 voluntários e profissionais da área veterinária, a parceria intitulada “Hora da Ação” irá realizar a distribuição de centenas de refeições e kits de higiene pessoal masculina e feminina, além de realizar atendimentos em cães e gatos em quatro pontos da cidade, do centro à zona ribeirinha.

No sábado, a ação acontecerá a partir das 14h30, na comunidade indígena Parque das Tribos, no Tarumã, Zona Oeste da capital, e, a partir das 17h30, no Centro da cidade.

Já no domingo, será a vez de participarem da ação as comunidades de Nossa Senhora do Livramento, a partir das 8h30, e Diúna, a partir das 9h. Ambas estão localizadas na margem direita do rio Tarumã, zona ribeirinha da cidade.

Pobreza menstrual

A iniciativa será focada na distribuição de lanches e atendimento veterinário, mas também deve lançar luz sobre um tema de saúde pública que vem sendo amplamente discutido no país: “pobreza menstrual”, isto é, a precariedade no acesso à higiene menstrual de mulheres e adolescentes.

" Teremos uma equipe para distribuição dos lanches e kits de higiene, e outra para o atendimento veterinário. " João Cascaes, diretor de ações sociais da Vira Lata Finance

A Vira Lata Finance é uma comunidade brasileira entusiasta das finanças descentralizadas (ver intertítulo) com forte atuação social. A ação calcula impactar cerca de mil pessoas e até 200 animais, no total.

