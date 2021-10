Orla da Manaus Moderna é revitalizada e recebe iluminação a LED

A pista, já asfaltada, deve ser entregue nesta quinta-feira, 21/10 | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - A Orla da Manaus Moderna, na operação Orla + Segura, recebe obras de revitalização e implantação de iluminação a LED nesta quarta-feira, 20/10, com vários órgãos municipais.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atua com 60 homens, que utilizam equipamentos como retroescavadeiras e caçambas para a retirada de entulhos do local.

Os trabalhos iniciaram às 4h da manhã e seguem durante todo o dia, especialmente com as obras de retirada do canteiro central da avenida Lourenço da Silva Braga, que será alargada para melhorar o tráfego na via, que é intenso, e ganhará mais quatro metros de largura.

" A avenida Lourenço da Silva Braga é uma via de três faixas, com quatro metros de largura em cada uma delas, totalizando 12 metros. O problema é que, na altura da rua Pedro Botelho, a pista afunila e se transforma em uma mão única de apenas quatro metros, causando congestionamentos quilométricos no local, todos os dias. Agora, estamos retirando o canteiro central, para alargar essa parte da via em mais quatro metros, fazendo com que o trânsito possa fluir melhor. " Efrain Aragão, engenheiro e fiscal da Seminf

A pista, já asfaltada, deve ser entregue nesta quinta-feira, 21/10.

As equipes da Seminf também atuam em apoio aos serviços de desobstrução de calçadas, retiradas de barracas, palets e caminhões irregulares ao longo de toda a orla da Manaus Moderna.

A Unidade Gestora de Projetos de Energia, vinculada à Seminf, também atua em parceria.



De acordo com o diretor da UGPM-Energia, Robson Goiabeira, a orla da Manaus Moderna será iluminada a led.

" Seguimos a determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta. Retiramos sete postes antigos que estavam com a estrutura comprometida e já estamos implantando 20 novos pontos de iluminação a LED na orla da Manaus Moderna, para atender com iluminação de qualidade, não apenas aos feirantes, mas a todos os que transitam por aqui. " Robson Goiabeira, diretor da UGPM-Energia

As obras de recapeamento asfáltico serão intensificadas nas principais vias de acesso à Manaus Moderna, para que pedestres e motoristas possam transitar com mais segurança e conforto, em um dos pontos mais bonitos da nossa capital.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Parque Cidade da Criança reabre revitalizado em Manaus

"Ilumina Manaus Rural" leva iluminação de LED para comunidade rural