Prefeito acompanha obras no entorno da Manaus Moderna

A ação faz parte da Operação “Orla Mais Segura” | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - Serviços de revitalização foram realizados no entorno das feiras da Manaus Moderna e da Banana, na avenida Lourenço da Silva Braga. O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou as obras, nesta quinta-feira (21).

A ação tem previsão de conclusão de até 60 dias e faz parte da Operação “Orla Mais Segura”, e visa garantir mais segurança e conforto para os frequentadores das tradicionais feiras da capital.

" Vamos entregar a feira aos feirantes. As famílias que querem frequentar as feiras e mercados estavam receosas por causa da quantidade de vendedores clandestinos. Vamos dar estacionamento. Antes, elas não tinham onde parar. Estamos alargando a pista. Vamos colocar 100 toneladas de asfalto e trazer de volta as pessoas que, costumeiramente, frequentavam as feiras da cidade de Manaus, a população que tanto utiliza esse serviço da Manaus Moderna e da feira da Banana. " David Almeida, prefeito de Manaus

As obras de revitalização do local iniciaram na quarta-feira (20), com a retirada do canteiro central da avenida Lourenço da Silva Braga.

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) também estão realizando os serviços de meio-fio e recuperação asfáltica da via.

David explicou que os comerciantes irregulares que ficavam no entorno das feiras também terão atenção da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), e não ficarão sem condições dignas de trabalho.

" Nós tiramos todos os irregulares do local. Aqueles que quiserem trabalhar, nós estamos realocando para outras feiras e disponibilizando boxe por meio da Semacc. Estamos buscando dar segurança para quem frequenta as feiras, com estruturas organizadas e seguras. Isso contribui para o aumento do número de frequentadores e ajuda a impulsionar o comércio local. " David Almeida, prefeito de Manaus

Para o titular da Semacc, Renato Júnior, a ação realizada na orla garantirá também a segurança alimentar dos frequentadores, visto que os alimentos serão comercializados em um ambiente adequado.

" Estamos devolvendo essa orla da cidade de Manaus para os feirantes e para as famílias que possam voltar a frequentar esse local. Vale ressaltar que, aqui ao redor dessa feira, tinha um comércio irregular que não garantia a segurança alimentar para a população, trazendo também outros danos para a saúde das pessoas. Nesse momento, o prefeito de Manaus determinou que nos déssemos uma ordem neste local, e é isso que estamos fazendo diuturnamente. " Renato Júnior, titular da Semacc

