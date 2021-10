Transporte clandestino é fiscalizado em Manaus

O objetivo da operação é trazer mais segurança aos usuários de transporte | Foto: Divulgação / IMMU

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus realizou operação para combater o transporte clandestino de passageiros na zona Oeste da capital, na noite de quarta-feira (20).

Dezenas de veículos foram abordados, e dois ônibus “piratas” que faziam transportes de pessoas sem condições mínimas de segurança foram apreendidos.

A ação, realizada pela Divisão de Fiscalização de Transportes do IMMU, contou com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

De acordo com o chefe de Fiscalização de Transporte do IMMU, Pedro Saunier, o objetivo da operação é trazer mais segurança aos usuários de transporte, assim como ordenar o serviço na capital.



" É preciso haver mais consciência quanto à necessidade de evitar este tipo de serviço. São veículos sem condições de tráfego, e ainda há denúncias de que motoristas sequer têm Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Estamos atendendo determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, de oferecer serviços de qualidade à população. " Pedro Saunier, chefe de Fiscalização de Transporte do IMMU

Segundo Pedro Saunier, as fiscalizações não são limitadas ao transporte “pirata”.





" Nossa equipe de fiscais estão sempre atuando, seja nas ruas ou nos cinco terminais de integração espalhados pela cidade, para verificar regularidade e condições dos veículos. É importante que a população saiba que todos os modais de transporte são fiscalizados, desde os veículos das empresas de transporte convencional até os fretes que fazem transporte de mercadorias. " Pedro Saunier, chefe de Fiscalização de Transporte do IMMU

*Com informações da assessoria

