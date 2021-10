Avenida Lourenço Braga na Manaus Moderna é ampliada

Com a retirada do canteiro central a avenida Manaus Moderna ganha quase 4 metros a mais de largura | Foto: Marinho Ramos/Semcom

Manaus (AM) - O trecho do alargamento da avenida Lourenço Braga, na Manaus Moderna, foi entregue nesta segunda-feira (25). As obras de revitalização dessa área fazem parte da operação “Orla Mais Segura”, iniciada no dia 20 de outubro.

De acordo com o secretário da Semacc, Renato Júnior, a entrega da pista ao lado da feira da Banana é mais um desdobramento da operação, que visa reorganizar essa área do centro de Manaus.



Com a retirada do canteiro central, entre a rua dos Barés e a rua Pedro Botelho, a avenida Manaus Moderna ganha quase 4 metros a mais de largura.

" Nessa área, o trânsito estrangulava por conta de uma bifurcação que tinha ali no fim da feira da Banana e, agora, com mais uma faixa, os carros vão poder transitar com mais segurança, e isso vai dar melhor fluidez ao trânsito. " Renato Júnior, secretário da Semacc

Mais de 300 agentes públicos participam da operação “Orla Mais Segura”.

O canteiro, de aproximadamente 200 metros, foi retirado pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). O serviço de revitalização continua em toda a via.



" A gente continua fazendo a demolição da antiga calçada para fazer uma nova, de concreto usinado, e trabalhando na troca do guarda corpo de toda a extensão da orla da Manaus Moderna, que vai receber guarda corpo tubular em um trecho aproximado de 250 metros, a fim de proporcionar melhor visão para quem trafega nessa área. " Efraim Aragão, chefe da Divisão Distrital do Centro Histórico da Seminf

Todos os comerciantes irregulares que ficavam no entorno das feiras e do mercado municipal, retirados no primeiro dia da operação, estão recebendo atenção especial da prefeitura.





" Nós cadastramos os ambulantes e demos a eles a oportunidade de serem realocados em outras feiras, aqueles que aceitaram já estão sendo realocados. " Renato Júnior, secretário da Semacc

Para o comerciante Antônio Azamor, cliente da feira da Banana, a ação só demonstra o cuidado que o prefeito David Almeida tem com a cidade.

" Essa ação foi um presente para Manaus. A gente vinha aqui no Centro e era sempre aquela confusão, um sufoco mesmo. O prefeito está de parabéns pela coragem de fazer essa limpeza, essa reforma em toda essa área. " Antônio Azamor, comerciante

