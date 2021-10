Pacotão para Manaus: maior volume de recursos vai para transporte públ

O anúncio foi feito pelo governador, ao lado do prefeito de Manaus, David Almeida, durante reinauguração do Parque Rio Negro. | Foto: Divulgação/Secom Amazonas

Manaus (AM) - A maior parte dos investimentos para Manaus anunciados pelo governador Wilson Lima, ontem (24), vai para mobilidade urbana e transporte público.

Dos R$ 580 milhões, R$ 370 milhões são para recapeamento de ruas (R$ 150 milhões), subsídios para custeio do sistema de transporte público (R$ 120 milhões); e para a construção do viaduto da Bola do Produtor (R$ 100 milhões), na zona leste da cidade.

O anúncio foi feito pelo governador, ao lado do prefeito de Manaus, David Almeida, durante reinauguração do Parque Rio Negro, no bairro São Raimundo, com a presença de secretários estaduais e municipais, deputados e vereadores.



O evento encerrou a semana de comemorações pelo aniversário de 352 anos de Manaus.

" No ano letivo de 2022 nenhum aluno vai pagar transporte coletivo para ir para escola porque o Estado vai pagar a passagem do aluno, porque a gente sabe o quanto as famílias foram penalizadas (pela pandemia da Covid-19), principalmente aquelas de baixa renda. " Wilson Lima, governador

Disse o governador, ao destacar os principais pontos dos investimentos que serão feitos em Manaus e que fazem parte de protocolo de intenções assinado por Wilson Lima e David Almeida durante a solenidade no Parque Rio Negro.

Transporte público

Somente em subsídio para o transporte público, o Governo do Estado vai destinar R$ 120 milhões, o que vai garantir a gratuidade da passagem de ônibus para alunos da rede pública de Manaus e também vai permitir manter uma tarifa inclusiva, em patamares que não onerem o custo de vida de milhares de pessoa que dependem do transporte público.

O pacote anunciado para Manaus prevê, ainda, a substituição gradual da frota de ônibus movidos a diesel por tecnologias mais limpas e sustentáveis, como ônibus elétricos, com investimentos de R$ 35 milhões.

" Meus amigos, isso sim muda a vida das pessoas, isso transforma a vida das pessoas, hoje eu saio daqui realizado, David, não só como governador, mas enquanto cidadão, enquanto pessoa pública. " Wilson Lima, governador

Ressaltou Wilson Lima, ao anunciar os subsídios, que começam a valer no próximo ano.

Recapeamento

O maior investimento anunciado no pacote para Manaus será para a recuperação de ruas, com trabalho que vai além do tapa-buracos e prevê o recapeamento completo, com investimentos de R$ 150 milhões.

Para melhoria na infraestrutura, o pacote prevê ainda R$ 5 milhões para realização de obras de contenção de encostas, taludes e erosões, minimizando os efeitos das chuvas e os riscos de deslizamentos.

A construção do viaduto da Bola do Produtor terá investimentos de R$ 100 milhões.

Outros investimentos do pacote

Para a construção da nova feira e mercado da Manaus Moderna, incluindo a urbanização do entorno, serão R$ 70 milhões.

Outros R$ 25 milhões serão destinados à reforma, ampliação e construção de feiras e mercados, ampliando o acesso seguro e com qualidade aos produtos da agricultura familiar, gerando empregos e distribuindo renda.

Um novo terminal de ônibus será construído na zona norte, com recursos de R$ 20 milhões, substituindo o Terminal 6, onde deverá ser implantada uma nova rodoviária. Para isso, serão realizados estudos, com investimentos de R$ 5 milhões.

Os investimentos do Estado contemplam, ainda, a construção do Parque Ponta Branca Encontro das Águas, com a execução do projeto de Oscar Niemeyer para o espaço. Serão R$ 50 milhões em recursos.

