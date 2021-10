Prefeitura de Manaus vence prêmios nacionais por gestão previdenciária

O “Oscar da Previdência" reconhece as boas práticas de gestão previdenciária. | Foto: Dara Oliveira / Manaus Previdência

MANAUS (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Previdência, foi destaque no 12º Prêmio da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem), considerado o “Oscar da Previdência”, que reconhece as boas práticas de gestão previdenciária.

O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (25). A autarquia garantiu o primeiro lugar na categoria "Governança", entre os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos Estados e municípios, por sua referência em qualidade de gestão. Também é finalista de outras duas categorias.

Na categoria "Segurados”, a Manaus Previdência está classificada em primeiro lugar pelo projeto “Acolher”, desenvolvido durante a pandemia pelo Setor Psicossocial do órgão, para oferecer suporte psicológico a novos pensionistas que tiverem deferido o benefício de pensão por morte.

A autoria do projeto é da servidora e psicóloga Stéfani Inácio. A disputa será com um projeto social desenvolvido pelo MTPrev (Instituto de Previdência de Mato Grosso).

Na categoria “Transformação Digital”, a Manaus Previdência ficou em segundo lugar, por ter desenvolvido o Sistema de Agendamento Eletrônico (Sagem), que permitirá aos segurados e beneficiários agendar de forma eletrônica seu atendimento no órgão.

O programa, desenvolvido pelo servidor Heron Moura, está em fase de testes e em breve será disponibilizado a todos os usuários.

A Manaus Previdência concorre com o projeto RPPS Digital, da Rio Preto Prev, município de São José do Rio Preto (SP).

Apresentação

As apresentações dos projetos vão ocorrer no dia 22 de novembro, no Armação Resort Porto de Galinhas, na cidade de Ipojuca (PE), e terá a presença de várias autoridades e gestores de RPPS.

Entre eles, a diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, e o prefeito David Almeida.

O corpo técnico terá um tempo para fazer a defesa dos projetos da categoria de “Segurados” e, após isso, os vencedores serão decididos pela plateia do Prêmio Aneprem.

A diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, celebrou a conquista como uma evolução do trabalho desenvolvido pela autarquia.

" Os objetivos dos prêmios são estimular, reconhecer e premiar as unidades gestores de regimes próprios, bem como os representantes legais das unidades federativas, que mais desenvolveram boas práticas de gestão, por meio de ações baseadas na transparência, equidade, ética, gestão corporativa e social, além de responsabilidade. " Daniela Benayon, diretora-presidente da Manaus Previdência

A Aneprem promove essa premiação anualmente, para reconhecer os destaques do trabalho desenvolvido pelos institutos de Previdência dos Estados e municípios brasileiros, que hoje são 2.150.

*Com informações da assessoria

