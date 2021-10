Seminf produz peças de concreto para obras da prefeitura de Manaus

As peças confeccionadas serão destinadas à zona Centro-Oeste de Manaus | Foto: Divulgação/Seminf

Manaus (AM) - As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intensificam, nesta quarta-feira, 27/10, os trabalhos de confecção de equipamentos usados diariamente em obras por toda a cidade. A ideía é investir diariamente na produção de peças de meios-fios, sarjetas, tampas de bueiros, canaletas e bancos de concreto.

Nesta quarta-feira, as peças confeccionadas serão destinadas à zona Centro-Oeste de Manaus, para serem utilizadas em obras de implantação de redes de drenagem, revitalização de praças, com instalação de 16 bancos em concreto, construção de seis canteiros centrais, assentamento de meio-fio e outros serviços em geral.

No bairro Parque 10 de Novembro, os serviços para a utilização dos artefatos serão de confecção de 500 canaletas pré-moldadas.

As tampas de bueiro são todas confeccionadas em concreto armado para impedir a ocorrência de furtos. Cada estrutura pesa, aproximadamente, 200 quilos.

Os equipamentos são confeccionados artesanalmente pelas divisões distritais, com a mão de obra dos servidores da Seminf, a fim de atender as demandas de cada um dos bairros da cidade.

De acordo com o fiscal da fábrica de artefatos, Antônio Luiz, a ação de implantação de novas redes de drenagens superficiais é de grande importância para as comunidades, porque cada via, com a correta drenagem, significa segurança para pedestres e motoristas, pois a água das chuvas escoa de forma correta evitando, assim, buracos na pista.



" Nossa mão de obra aqui na fábrica tem grande importância e reflete de forma positiva nas ruas. Cada canaleta confeccionada e implantada de forma correta nos corredores de Manaus evita buracos na via. O prefeito David Almeida e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, têm implantado cada dia mais redes de drenagens superficiais, meios-fios, sarjetas e tampas de bueiros, é um trabalho manual, mas fazemos com muita determinação e compromisso. " Antônio Luiz, fiscal da fábrica de artefatos

Todos os equipamentos confeccionados pelo distrito de artefatos em concreto são utilizados diariamente por todos os distritos de obras nos trabalhos como drenagens e superficiais, que, após implantados, levam a melhores condições de vida para todos.

Leia mais:

Recuperação de ruas é intensificada no Coroado, em Manaus

Cemitério Nossa Senhora Aparecida ganha iluminação de LED