Prefeito David Almeida reforça parceria com igrejas e governo federal

Manaus (AM) - Durante a participação na 1ª Consagração Pública de Pastores, Bispos e Apóstolos do Estado do Amazonas, evento com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro Flores, zona Centro-Sul, o prefeito de Manaus, David Almeida, salientou que eventos como esse demonstram a parceria do poder público com as igrejas e congregações presentes na capital.

O chefe do Executivo municipal também destacou o trabalho conjunto da Prefeitura de Manaus com o governo federal, principalmente durante o auge da pandemia da Covid-19, no início da gestão, e destacou os futuros investimentos para Manaus.

" A igreja tem um papel importantíssimo na vida da população, é parceira da Prefeitura de Manaus, justamente por termos uma das cidades mais evangelizadas do Brasil. Somos gratos às igrejas Católica, Evangélica, Protestante, e a todos os que estão presentes, padres e pastores. " David Almeida, prefeito de Manaus

Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro enfatizou o desenvolvimento do país, graças ao empenho dos cidadãos.

" O Brasil de amanhã é o que cada um de vocês fizer hoje. Eu quero contribuir com meu Brasil, não desejo que as mentes mais brilhantes, as pessoas mais excepcionais, vão embora, afinal queremos desenvolver aqui dentro. Nós, com a graça de Deus, vamos vencer neste Estado e nesta cidade. Vamos aprender com o erro dos outros e ver o que queremos para o nosso país. Que Deus abençoe a cada um. " Jair Bolsonaro, presidente

" É necessário destacar ainda o compromisso do governo federal com Manaus e o Amazonas. Por causa do trabalho do Ministério da Saúde, tivemos o aporte de vários recursos e pudemos sair da condição adversa que nos encontrávamos. Além desses recursos, ainda teremos mais R$ 1 bilhão em investimento para a capital, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. " David Almeida, prefeito

