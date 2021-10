Proposta de 14º e 15º para os professores do AM é aprovada pela Aleam

Com o programa Educa+Amazonas o Governo tem investimentos da ordem de R$ 400 milhões em três níveis da educação no Amazonas. | Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM e Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas teve sua proposta de 14º e 15º salários para os professores da rede pública estadual aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta quarta-feira (27/10).

O Projeto de Lei (PL) nº 377/2021, oriundo da Mensagem Governamental nº 88/2021, que propõe a bonificação, é uma das iniciativas do programa Educa+Amazonas que é voltado, dentre outras coisas, à valorização e qualificação de docentes do ensino público.

" É um reconhecimento merecido àqueles que se dedicam à educação, que transformam a vida das pessoas e fazem com que a gente tenha um futuro melhor. " Wilson Lima, governador do Amazonas

O governador Wilson Lima encaminhou a proposta à casa legislativa em setembro passado.

O PL aprovado nesta quarta-feira altera a Lei nº 3.279, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre o Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica.

Os relatores da proposta foram os deputados Carlinhos Bessa, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Saullo Vianna, da Comissão de Assuntos Econômicos; e Terezinha Ruiz, da Comissão de Educação.

Metas

À Secretaria de Estado de Educação e Desporto cabe a divulgação das metas que as instituições de ensino deverão cumprir para terem direito às bonificações.

Os pagamentos de 14º e 15º salários serão feitos com base nos indicadores de avaliações referentes ao ano letivo de 2021.

Educa+Amazonas

Com o programa Educa+Amazonas o Governo tem investimentos da ordem de R$ 400 milhões em três níveis da educação no Amazonas. | Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM e Diego Peres/Secom

Com o programa Educa+Amazonas, lançado em julho deste ano, o Governo do Amazonas tem investimentos da ordem de R$ 400 milhões em três níveis da educação no Amazonas: básica, profissionalizante e superior. A iniciativa reúne 13 projetos prioritários, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

