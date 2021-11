Filho de Eliza Samudio se revolta com ofensa de tatuador em Manaus

O filho da modelo tem 11 anos e foi criado pela avó | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - O caso de apologia ao feminicídio de Eliza Samudio, cometido pelo tatuador Rodrigo Fernandes, durante uma festa de halloween, na casa de festas Porão do Alemão , Zona Oeste de Manaus, continua repercutindo. Nesta terça (2), o filho da modelo ficou revoltado quando soube do caso.

"Já chorei muito. Tanto desrespeito com a vítima. Bruninho ficou arrasado. Parece que a pessoa não tem um pingo de empatia com o próximo. Será que a pessoa não sabe que tem o filho dela, que é menor, envolvido nisso tudo? Fiquei arrasada quando vi isso. Muito triste", desabafou Sônia Moura, mãe de Eliza que cria o neto.

Ela conta que não é a primeira vez que passa por situações em que a memória da filha é desrespeitada. "Em 2018, jovens de Minas Gerais tinham feito a mesma coisa. Eu já acionei a advogada para tomar as providências. Eu não vou admitir mais fazerem esse tipo de coisa com a minha filha. Justo no dia de hoje. É tão difícil para mim", concluiu.

Depois de o caso ter repercutido nas redes, a casa de shows se pronunciou, por meio de nota, afirmando que a imagem foi publicada por um estagiário, que não tinha familiaridade com o crime que ocorreu há 11 anos.

" O Porão do Alemão não compactua com apologia a qualquer crime, inclusive feminicídio. A foto foi postada pelo nosso estagiário, que tem 20 anos. O crime foi há cerca de 11 anos e foi alegado desconhecimento, e a moderação imediatamente, ao ver a foto, apagou e advertiu o responsável. Pedimos desculpas pelo ocorrido. O funcionário em questão foi temporariamente afastado. Mais uma vez: O Porão do Alemão não compactua com todo e qualquer tipo de crime. Apologia ao feminicídio é crime " , comunicou o estabelecimento.

Demissão

Após a repercussão do caso, Rodrigo foi demitido do estúdio de tatuagem "El Cartel Tatuaria", onde trabalhava. O estabelecimento também foi às redes anunciar que não compactua com o comportamento adotado pelo agora ex-funcionário.

"O estúdio não compactua com qualquer forma de incitação à violência contra a mulher. Deixando bem claro que o colaborador foi demitido, não fazendo mais parte do quadro de funcionários", escreveu o "El Cartel Tatuaria". Mais tarde, o estúdio comandado pelo tatuador Giovane Araújo afirmou que o homem demitido era sócio e que a parceria foi desfeita após a publicação da imagem.

