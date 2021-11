Área de erosão no Nova Cidade, em Manaus, recebe obras de recuperação

O local recebe os serviços terceirizados | Foto: Ruan Souza / Semcom

MANAUS(AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou, na manhã desta quarta-feira (3) o andamento da obra de recuperação de uma área com erosão no conjunto Nova Cidade, rua 163, conhecida como rua Budapeste, no bairro Cidade Nova, zona Norte.

O local recebe os serviços terceirizados da gestão municipal, diuturnamente, para que o espaço possa ser devolvido à população que reside nas adjacências com maior celeridade.

" As equipes trabalham todos os dias, de forma muito rápida, pois, mesmo com as chuvas, avançamos muito. Estamos aterrando essa área, dando escoamento às águas para devolver à população essa área que foi comprometida com as ocupações irregulares que existiam aqui. Neste espaço vamos construir uma praça, um trabalho da Seminf (Secretaria Municipal de Infraestrutura) e do Implurb (Instituto Municipal de Planejamento Urbano), garantindo assim mais cidadania à população que reside na área. " David Almeida, prefeito de Manaus

As equipes da empresa terceirizada, fiscalizada pela Seminf, estão fazendo recomposição total da área, que está sendo aterrada com barro e recebendo serviço de drenagem profunda, o que soluciona os problemas causados, principalmente no período de chuva, quando a terra cedia e era necessário conter a força das águas.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, a área necessitou de um serviço emergencial da Prefeitura de Manaus devido ao processo de erosão, ocasionado por ocupação irregular, o que causa prejuízos financeiros ao município, que deixa de realizar uma melhoria na cidade para recuperar áreas destruídas.

Por conta disso, o prefeito David Almeida já anunciou que irá fortalecer o combate a essas ocupações.



