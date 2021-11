Prefeito vistoria reforma de escolas no Novo Aleixo e Cidade Nova

Vistoria na obra de duas unidades de ensino na zona Norte. | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou na manhã desta quarta-feira, 3, a obra de duas unidades de ensino na zona Norte, sendo um Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) no conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, e a escola municipal Doutor João Queiroz, na Cidade Nova. O chefe do Executivo municipal destacou o serviço da gestão na ampliação e reestruturação das escolas.

" Estamos recuperando 88 escolas ainda neste primeiro ano, como essa na Cidade Nova, bem como a construção de sete creches, fortalecendo a estrutura física da nossa Secretaria Municipal de Educação, a Semed, para dar melhores condições de trabalho aos nossos professores e de aprendizado aos nossos alunos. " David Almeida, prefeito de Manaus

Na escola municipal Doutor João Queiroz, a prefeitura está realizando a recuperação total do espaço, com pintura, ampliação e melhoria do muro, revitalização do telhado, forro e sistema elétrico, entre outros benefícios.

Já o Cime do bairro Novo Aleixo, que levará o nome de Lúcia Melo Ferreira Almeida, esposa do prefeito de Manaus, David Almeida, está em construção desde o ano passado e em fase de finalização da pintura, acabamentos e a construção da rede de drenagem profunda. A obra será entregue no dia 4/12, quando a morte de Lúcia completará dois anos.

" Esse é o maior Cime que temos, a maior estrutura, e sua obra está sendo concluída. Ela foi contratada pela gestão anterior, e estamos finalizando, fazendo paisagismo, jardinagem, pintura, e no dia 4 de dezembro vamos entregá-la, beneficiando as crianças da educação infantil e fundamental e homenageando a Lúcia Almeida. " David Almeida, prefeito de Manaus

