Bairro Colina do Aleixo recebe obras de infraestrutura emergencial

Duas equipes da Seminf trabalham na troca das tubulações. | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus trabalha na recuperação de aproximadamente 25 metros de drenagem profunda, rompida na rua Rio Mutuca, no bairro Colina do Aleixo, zona Leste. Os serviços foram iniciados nesta quinta-feira, 4/11, de forma emergencial.

Duas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham na troca das tubulações, que foram comprometidas em função de uma construção irregular sob a tubulação, que provocou a erosão.

De acordo com a engenheira da Seminf, responsável pelo distrito de obras da área, Márcia Pantoja, o rompimento de drenagem é sempre uma situação delicada, que exige uma ação imediata.



" O morador invadiu o passeio público com uma obra irregular em cima da rede de drenagem da prefeitura, prejudicando as famílias que moram na via. Agimos de imediato para minimizar os transtornos à população, como determina o prefeito David Almeida e o vice-prefeito e secretário de infraestrutura, Marcos Rotta, para que atuemos rapidamente nessas situações emergenciais. " Márcia Pantoja, engenheira da Seminf

Outra frente de trabalho atua na recuperação da rede de drenagem profunda da rua Pacavi, no mesmo bairro, que foi rompida pela ação do tempo, onde 15 metros da rede serão substituídos por tubos de concreto, uma tecnologia mais moderna e mais duradoura.

