Parque Jefferson Peres receberá obras de revitalização em Manaus

MANAUS(AM) - O Parque Senador Jefferson Peres, localizado na zona Sul de Manaus, passará por obras de revitalização, que serão realizadas pelo Governo do Amazonas.

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) já deu início aos estudos para recuperar o que necessitar de intervenção e realizar troca e implantação de novos equipamentos, para uso da população.

O coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, ressalta que as obras de revitalização dos parques urbanos do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), como é o caso do Jefferson Peres, seguem determinação do governador Wilson Lima.

"A intenção é que sejam mantidos sempre em perfeitas condições para o uso da população." Marcellus Campêlo, engenheiro civil coordenador executivo da UGPE





Desde 2019, o governo já revitalizou oito parques urbanos e repassou sete deles à administração da prefeitura.

O último revitalizado, o Parque Rio Negro, é administrado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, assim como o Jefferson Peres, que passa agora por melhorias.

Os parques implantados por meio do Prosamin+ são utilizados pela população como espaços de lazer, de prática esportiva e de promoção da cultura.

As obras no Parque Senador Jefferson Peres estão sendo realizadas pela UGPE, com parceria direta com a Secretaria de Cultura, que administra o espaço e realiza ações culturais no local.



Uma equipe formada por técnicos e engenheiros da UGPE realizou visita técnica ao local na quarta-feira (10), para avaliar e já levantar as melhorias necessárias.

Após a visita, segundo o arquiteto da UGPE, Cristiano Almeida, será elaborado um projeto para iniciar a revitalização do parque.

O arquiteto ressalta que já existe a previsão de que o projeto contenha alguns serviços, como o de manutenção de iluminação e de sistema de drenagem, além de possíveis trocas de equipamentos.





