Manaus terá Réveillon Tradicional e Gospel

O tradicional Ano Novo acontece como de costume na Orla da Ponta Negra | Foto: Antonio Lima/Acritica

Manaus (AM) - Durante coletiva de lançamento de Editais para o Carnaval 2022 realizada pelo prefeito de Manaus, David Almeida, nesta quinta-feira (11) ele destacou que em Manaus haverão dois Réveillon um gospel e o tradicional da Capital.

O tradicional Ano Novo acontece como de costume na Orla da Ponta Negra, localizada na zona Oeste com a atração principal o artista nacional Luan Santana.

Já o evento Gospel acontece no Sambódromo, avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste.

" Busco no meu mandado atender todos os povos, e por isso esse ano vamos fazer dois Réveillon Gospel e Tradicional. Vamos continuar fiscalizando a Covid, pois não acabou. Estamos fazendo um controle e vamos obedecer todas as normas de segurança do Covid. " David Almeida, prefeito de Manaus

David Almeida ainda destacou que 70% da população de Manaus já está com esquema vacinal completo, ou seja, com as duas doses da vacina contra a covid-19. Ele afirma que quando Manaus ultrapassar a porcentagem, aí sim, poderá flexibilizar o uso de máscaras em espaços abertos.

