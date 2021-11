Prefeitura de Manaus assina termo com MP-AM para readequar ciclovia

A ciclovia se estenderá do complexo turístico da Ponta Negra até as proximidades da Igreja da Restauração. | Foto: Sidney Mendonça / IMMU

Manaus (AM) - Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pela Prefeitura de Manaus e pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) irá garantir a adequação da ciclovia construída na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, zona Oeste. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) participou das discussões sobre as mudanças necessárias para ajustes na ciclovia. A intenção é tornar a obra segura aos ciclistas que se deslocam na via.

A atual faixa, no sentido Centro-bairro, será desativada, e será feita a recomposição das três faixas de rodagem em suas medidas originais, e uma ciclovia será construída no outro lado da pista, no sentido bairro-Centro, com mão e contramão.

O TAC foi assinado na terça-feira, 9/11, na sede do MP-AM, na Ponta Negra, e a Prefeitura de Manaus encaminhará ao órgão ministerial um projeto da obra em até 60 dias. A ciclovia se estenderá do complexo turístico da Ponta Negra até as proximidades da Igreja da Restauração (Ministério Internacional da Restauração). Algumas desapropriações deverão ser realizadas.

Desde agosto, por determinação do prefeito David Almeida, a Prefeitura de Manaus está em tratativas com o Exército Brasileiro para a readequação da ciclovia e regularização do espaço. Também participou da reunião a Procuradoria Geral do Município (PGM).

