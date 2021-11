Prefeitura inicia organização para festa de Réveillon na Ponta Negra

A reunião foi um primeiro passo na ampla organização | Foto: Elton Viana / Semcom

MANAUS (AM) - O Réveillon de Manaus, que em 2020 não foi realizado em razão da pandemia, está tomando forma neste ano, e foi anunciado pelo prefeito David Almeida, na semana passada.

Nesta quarta-feira (17), o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira, e o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), engenheiro Carlos Valente, se reuniram para alinhar os preparativos para a virada na Ponta Negra, tendo como foco principal o respeito aos protocolos sanitários, o aquecimento da economia e a segurança da população.

O avanço da vacinação contra a Covid-19 e a redução do número de casos e óbitos pela doença permitiu a flexibilização, para o retorno de eventos e festas, incluindo os de grande porte, como é o Réveillon da cidade.

" O tamanho da festa será definido conforme o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19 e o número de casos confirmados. Vamos acompanhar semanalmente o avanço da doença. Não podemos deixar que Manaus passe novamente por aquilo que enfrentou no início do ano. " David Almeida, Prefeito de Manaus

Organização

Para Alonso, a reunião foi um primeiro passo na ampla organização, incluindo especialmente os permissionários que trabalham no parque, que representam um forte empreendedorismo na área.

" Passamos quase dois anos sem um evento desse e é o momento de celebrar a vida. " Alonso Oliveira, diretor da Manauscult





Para Carlos Valente, as operações artísticas, de logística e comerciais para a festa partem do levantamento de informações do funcionamento do complexo, para que a Prefeitura realize um grande evento, cuidando, principalmente, da segurança de quem for até a Ponta Negra.

" Devemos manter os protocolos de segurança em relação à pandemia. O prefeito anunciou que atingimos mais de 70% da população vacinável imunizada e que agora chega a hora de se buscar nova dinâmica para a capital. E todos devem contribuir de forma responsável, para que os eventos sejam tranquilos, com a vigilância sanitária e os cuidados individuais, o uso de máscara e a vacinação. " Carlos Valente, diretor-presidente do Implurb

Os cidadãos, segundo Valente, podem dar uma demonstração de que é possível fazer a comemoração do novo ano, superando as dificuldades da pandemia, pensando em um futuro melhor, com mais saúde e com menos impactos negativos como os vividos em 2020 e 2021.

O Réveillon deste ano contará com atrações nacionais como Luan Santana e os artistas do segmento gospel, Fernandinho e Leonardo Gonçalves, além de bandas e cantores locais.



Na semana passada, David Almeida divulgou que o Réveillon da cidade será realizado em duas frentes diferentes: a tradicional, na Ponta Negra, e um gospel, no entorno da Arena da Amazônia.

A realização do Réveillon em outras áreas da cidade depende do avanço do esquema vacinal contra o coronavírus.

" Teremos dois réveillons em Manaus. O já tradicional, na Ponta Negra, e um gospel, no entorno da Arena da Amazônia. Na Ponta Negra, teremos como atração nacional o cantor Luan Santana. Já na arena, teremos Fernandinho e Leonardo Gonçalves. Ainda estamos planejando outros pontos pela cidade. A festa também contará com o brilho dos artistas locais. Esperamos que até lá, já tenhamos avançado na vacinação, e assim vamos conseguir aproveitar a virada de ano de uma maneira segura e alegre, devolvendo o sorriso à população de Manaus. " David Almeida, Prefeito de Manaus

Segundo o prefeito, a capacidade de lotação de pessoas nos dois locais será de no máximo 50%, conforme o decreto estadual.

Haverá ainda exigência do passaporte de vacina, na qual as pessoas deverão ter o ciclo vacinal completo (duas doses ou dose única) contra a Covid-19.

*Com informações da assessoria.

