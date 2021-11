Japiim recebe orbas de drenagem profunda em via desgastada

Equipes da Seminf trabalham na área para executar os serviços no menor tempo possível. | Foto: Márcio Melo / Seminf

MANAUS (AM) - A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta segunda-feira (22), a recuperação da rede de drenagem profunda rompida na rua C 9, bairro Japiim, na Zona Sul da capital. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham na área para executar os serviços no menor tempo possível.

O local, que sofria há mais de 40 anos com constantes alagamentos, recebeu tubulações em concreto armado bem mais amplas, para comportar o volume de água necessário, solucionando de forma definitiva os transtornos, principalmente a erosão e o afundamento da pista, que impedia a trafegabilidade.

De acordo com o engenheiro Hudson Smith, fiscal da obra, os serviços foram feitos de forma emergencial.



" A tubulação é muito antiga, com mais de 40 anos, e estava totalmente rompida, por esse motivo, seguindo a determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, vamos implantar uma nova rede de drenagem. O desanelamento dos tubos impediu a passagem correta das águas pluviais, causando erosão e o afundamento da pista. Primeiro fizemos a escavação, em seguida a retirada de toda a tubulação antiga, limpamos o terreno, agora estamos fazendo a implantação dos novos tubos. Vamos aterrar e recuperar as caixas coletoras, para finalizarmos com a aplicação da massa asfáltica. " Hudson Smith, engenheiro

A obra foi solicitada pelos moradores do bairro. O autônomo João Maia, morador há mais de 30 anos, diz que só agora os comunitários foram atendidos.





" Há anos que a gente sofria com esse problema, e nunca vieram resolver. Eu só acreditei que a nossa rua iria voltar ao normal quando vi as máquinas da prefeitura chegando com os trabalhadores. Aqui já tinha um buraco enorme, que causava risco na passagem de carros e de pedestres. Fiquei feliz em saber que ainda essa semana vamos ter uma via nova. " João Maia, autônomo

Se não houver a ocorrência de chuvas, as equipes da Seminf vão concluir os trabalhos no local até esta terça-feira, 23/11, com a pavimentação do trecho.

*Com informações da assessoria.

