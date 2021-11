Previdência da Prefeitura de Manaus recebe quatro prêmios da Aneprem

Esta é a segunda vez que a Manaus Previdência se destaca no Prêmio Aneprem. | Foto: Divulgação / Manaus Previdência

Manaus (AM) - O sistema previdenciário da Prefeitura de Manaus recebeu quatro premiações na noite desta segunda-feira, 22/11, durante o 12º Prêmio Aneprem (Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios), realizado no Armação Resort Porto de Galinhas, na cidade de Ipojuca (PE).

A Manaus Previdência levou o primeiro lugar entre estados e capitais, o prêmio de Responsabilidade Previdenciária, categoria que premia todo o esforço de gestão do prefeito David Almeida, que se consolida assim entre os melhores regimes de previdência do Brasil.

O prêmio de segundo lugar geral entre os melhores projetos do ano também ficou com a Manaus Previdência, pelo projeto Acolher. O primeiro lugar ficou empatado entre os institutos de previdência do Mato Grosso e de Alagoas.

O projeto Acolher recebeu o primeiro lugar na “Categoria Segurados”. Quem subiu ao palco para receber o prêmio foi a psicóloga Stéfani Dias, servidora da Manaus Previdência, que concebeu a ideia durante a segunda onda da Covid-19, em razão do crescimento no número de pensões por morte.

" Nós, institutos de previdência, temos em comum o fato de avaliarmos o direito das pessoas e cuidamos do equilíbrio financeiro e atuarial das instituições. O que a Manaus Previdência propõe de inovador é a sensibilidade para olhar e agir em cima daquilo que significa ser pensionista e o que eles estão vivendo, que é o luto. " Stéfani Dias, psicóloga

O Acolher consiste em um programa de orientação ao pensionista, com turmas a cada trimestre, que oferece suporte psicológico aos participantes para lidar com o processo de luto de forma mais equilibrada.

O trabalho desenvolvido pelo setor Psicossocial inicia com triagem por meio de entrevistas e é estruturado em encontros semanais na modalidade virtual, dinâmicas de grupo e suporte on-line.

O Sistema de Agendamento Eletrônico (Sagem) venceu o 2º lugar na Categoria "Transformação Digital", projeto defendido pelo analista de sistemas e servidor Heron Moura, que recebeu o prêmio na cerimônia.

" O Sagem chegou para aumentar essa integração entre os setores da Manaus Previdência e aumentar a eficiência do nosso trabalho. " Heron Moura, analista de sistemas e servidor

Ressaltou Heron, durante sua apresentação. O sistema, criado pelo Setor de Tecnologia da Informação (STIN), sem custo da autarquia, permite aos segurados e beneficiários agendar de forma eletrônica dezenas de serviços oferecidos pela Manaus Previdência, por meio de uma aplicação que opera tanto em computadores como em dispositivos móveis (como smartphones e tablets).

O projeto está na fase 1 e os agendamentos estão sendo feitos apenas pelas equipes do call center e atendimento.

A fase 2 entrará em funcionamento no início de 2022, com testes iniciais do módulo aplicativo para autoatendimento.

Em 2022, o sistema estará disponível ao público em geral, para que os segurados possam acessar a plataforma de qualquer lugar.

A diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, expressou o orgulho por ter a instituição em destaque nacional, graças ao trabalho de uma equipe de servidores empenhados e comprometidos.

" Nossos projetos foram iniciativas desenvolvidas pelos próprios servidores, que além de inovadores não tiveram custo para a instituição. Todo o nosso trabalho tem um objetivo principal, que é servir com excelência os nossos aposentados e pensionistas. Quero agradecer ainda o prefeito David Almeida pela confiança. Ele não pôde comparecer à premiação, mas foi representado pelo nosso time. " Daniela Benayon, diretora-presidente da Manaus Previdência

Histórico de premiações

Esta é a segunda vez que a Manaus Previdência se destaca no Prêmio Aneprem.

Em 2019, a instituição ficou em 2º lugar na modalidade Inovação, com o projeto “Pensando o Futuro”.

O projeto que teve início em 2018 é baseado na educação previdenciária, que prepara os adolescentes e jovens (entre 16 e 24 anos incompletos) pensionistas da Manaus Previdência.

A Aneprem promove esta premiação anualmente para reconhecer os destaques do trabalho desenvolvido pelos institutos de previdência dos estados e municípios brasileiros, que hoje são 2.153.

No dia 11/11, a Manaus Previdência recebeu o Prêmio “Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária” e o 1º lugar no prêmio Destaque Brasil de Investimentos (Categoria 3: Acima de 5.000 ativos), da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Municipais e Estaduais (Abipem) em 2021.

A cerimônia foi realizada em Goiânia (GO), durante o Congresso da Abipem.

