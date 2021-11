Carretas estacionadas em área irregular são autuadas em Manaus

A ação gerou seis autuações de carretas, que estavam estacionadas em locais proibidos. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Carretas estacionadas em locais proibidos foram alvos de fiscalização, nesta quarta-feira, 24/11, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na avenida Desembargador Paulo Jacob, no bairro da Paz, zona Centro-Oeste de Manaus.



A ação gerou seis autuações de carretas, que estavam estacionadas em locais proibidos. Ainda durante a operação, responsáveis por empresas da localidade foram orientadas quanto às providências que devem ser tomadas para se regularizarem.

OPERAÇÕES

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, acompanhou a fiscalização e informou que as placas de “Estacionamento proibido” já foram, anteriormente, instaladas na via, mas foram furtadas. “Estamos aqui mais uma vez atendendo uma demanda da sociedade por causa do perigo que essas carretas estacionadas aqui representam. Por várias vezes já sinalizamos o local e as placas foram furtadas. Mais uma vez implantamos as placas, para que essas carretas não estacionem aqui, para que a população tenha um trânsito mais seguro”, frisou Ventilari.

Segundo ele, a fiscalização será intensificada no local, tendo em vista que já ocorreram acidentes de trânsito por causa das carretas paradas na via. “Já conversamos com o proprietário da empresa, para que tenha ciência da intensificação das fiscalizações. Além deste local, já temos outras fiscalizações ocorrendo em outras áreas da cidade, para verificar o estacionamento irregular. Nossa orientação é tornar o trânsito de Manaus mais seguro”, pontuou.