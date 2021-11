Ponta Negra ganha decoração especial de Natal

Quem frequenta o espaço já acha vários pontos chamados de "instagramáveis" | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O “Natal das Águas, Luz da Esperança” está ganhando as ruas da cidade, mas é no cartão-postal natural da capital, o parque Ponta Negra, que as luzes e cores dão lugar à magia da época do final de ano, com ornamentação especial, montada pela Prefeitura de Manaus.

Visando promover o maior Natal da história de Manaus, conforme anunciado pelo prefeito David Almeida, depois de dias tão duros com a pandemia e a maior cheia já registrado no Rio Negro, a ornamentação começou a ser instalada no complexo, iluminando árvores e o ambiente, contando com a assinatura de artistas da terra.

" Estamos trabalhando para que tenhamos um Natal digno. Nós sofremos muito e começamos o Natal logo no dia do aniversário de Manaus, em outubro, e se, com todas as adversidades conseguimos superar, o melhor ainda está por vir " , declarou o prefeito.

Quem frequenta o espaço já acha vários pontos chamados de instagramáveis, que dão às pessoas, experiências e interações com o ambiente decorado e artístico, para registrar o passeio, as luzes natalinas e a beleza do parque às margens do rio Negro.

Entre os ambientes está o chafariz principal, que foi revitalizado e voltou a funcionar no dia do aniversário de Manaus, com o lançamento do “Ballet das Águas”, pelo prefeito. Agora, a população pode apreciar a atração, diariamente, das 18h até as 21h, quando as luzes e sons são ativados.

Além do chafariz, está prevista para a orla da Ponta Negra a instalação do maior presépio em movimento do Brasil e a já tradicional 'árvore de Natal'.

Segurança

A comissão que coordena a gestão do parque montou a estrutura para receber os frequentadores, reforçando a necessidade dos cuidados básicos à prevenção na pandemia, como o uso de máscara e o distanciamento social, além da vacinação e dos esforços da prefeitura, para garantir o máximo de imunização à população. O complexo também recebe constantemente serviços de capinação, poda e limpeza pública.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo a Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até as 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também reforçam a higiene do calçadão e da praia.

