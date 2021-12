Reforma na Policlínica da Codajás avança em Manaus

A obra na unidade de saúde tem por objetivo promover um atendimento mais qualificado e moderno | Foto: Divulgação/Seinfra

Manaus (AM)- As obras de adequação e reforma da Policlínica da Codajás, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), para implantação do Centro Especializado em Reabilitação Tipo III (CER III) avançam em Manaus.

Os serviços alcançaram o percentual de 80% de execução e serão concluídos no primeiro trimestre de 2022.

A obra na unidade de saúde tem por objetivo promover um atendimento mais qualificado e moderno aos pacientes do CER III.

Com investimento de R$ 1.373.404,71, a obra contempla a reforma e adequação nos consultórios; sala de utilidades; copa; banheiros masculinos, femininos e para pessoas com deficiência (PcD); pintura; e novos sistemas de iluminação e refrigeração.

O espaço também recebe adequações no hall de entrada, na sala de recepção e espera, laboratório, depósito de material de limpeza, fraldário, salas de terapia, cabine acústica e sala de reunião, dentre outros espaços.

O CER III é uma rede de atendimento ambulatorial especializado em reabilitação, realizando o diagnóstico e o tratamento qualificado de pessoas com deficiência, sendo organizado a partir da combinação de três modalidades de reabilitação: auditiva, física e visual, privilegiando aspectos relacionados à inclusão social, o desempenho das atividades e a participação do indivíduo na família, comunidade e sociedade.

A Policlínica da Codajás é parte integrante da rede estadual de saúde, sendo considerada como referência na reabilitação de pessoas com deficiência física, visual e auditiva, além da primeira unidade pública ambulatorial de consultas, procedimentos e exames especializados do Norte do país a ser recomendada para receber Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade.

