Manaus registra 309 casos de Influenza nos últimos dois meses

Manaus (AM) - A cidade de Manaus registrou, nos últimos dois meses, 309 casos confirmados de Influenza. Destes, 272 são do tipo A sazonal (H3N2). Os outros 37 não foram especificados por subtipo.

Dados do Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Informação do município indicam que a maior incidência foi na faixa etária de 21 a 30 anos, com 113 casos. Entre os idosos de 60 anos e mais, e crianças de até cinco anos, que estão nos grupos prioritários e receberam a imunização contra a doença, o número de casos foi de 12 em cada.



No período de 13 de outubro a 13 de dezembro deste ano, foram realizadas 2.726 coletas para exames em pacientes sintomáticos, com a confirmação de 309. No mesmo período do ano passado, foram feitas 427 coletas, todas com resultado negativo.

Síndromes gripais

As síndromes gripais se caracterizam por uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. O paciente pode apresentar febre alta de início súbito, acompanhada por intensas dores musculares e articulares, dor de cabeça, dor de garganta e coriza. Os sintomas podem evoluir para falta de ar e outras complicações respiratórias.

As pessoas que possuem algum fator de risco para complicações ou alguma imunodeficiência têm um risco maior e podem apresentar complicações respiratórias associadas à infecção viral.

A gripe é transmitida de pessoa a pessoa, ao falar, tossir, espirrar, principalmente, e pelas mãos que transmitem o vírus por contato direto ou contaminando a superfície e objetos.

A população indígena, gestantes, puérperas, crianças menores de dois anos e idosos são considerados público de maior risco, assim como pessoas que apresentam condições como pneumopatias (incluindo asma), doenças cardiovasculares, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, transtornos neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a função respiratória, imunossupressão, obesidade, doenças renais e do sangue.

O diagnóstico de Influenza só é possível com a coleta de amostra de nasofaringe, exame indicado apenas para pacientes internados. O diagnóstico clínico de uma síndrome gripal pode ser dado em uma consulta médica.

Medicação

A medicação específica para tratamento das síndromes gripais é o Tamiflu, distribuído gratuitamente pelo SUS, que pode ser retirado em hospitais públicos e em 23 Unidades Básicas de Saúde da Semsa, com prescrição médica simples em duas vias. É preciso apresentar documento de identificação e Cartão do SUS. O antiviral não é vendido em farmácias.

A lista com os endereços das unidades de referência para atendimento e onde pode ser encontrada a medicação está disponível no link https://bit.ly/3DSxGXt.