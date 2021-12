Homem morre ao cair de telhado na Zona Sul de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem identificado como Manoel Francisco da Silva, de 53 anos morreu na tarde desta terça-feira (14), por volta das 13h, após cair do telhado de um galpão particular na avenida Duque de Caxias, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus.

Conforme testemunhas, a vítima realizava um serviço de manutenção no local quando caiu de uma altura estimada em 10 metros. O homem agonizou, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Manoel estava trabalhando quando sofreu o acidente fatal | Foto: Divulgação

Policiais militares da 1° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atenderem a ocorrência e isolaram a área. Os demais órgãos competentes também foram acionados.

Após a perícia, o corpo da vítima será removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde irá passar por exame necroscópico.

O caso será registrado em uma delegacia de Polícia Civil.

