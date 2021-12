Lacc pede doações e busca parceiros para 'Natal Solidário' em Manaus

A Lacc doa, em média, 100 cestas básicas ao mês a pacientes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, especialmente pessoas que residem em Manaus e no interior. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc), instituição filantrópica que presta apoio a pacientes oncológicos em situação de vulnerabilidade social em Manaus, está em busca de doações para sua tradicional campanha ‘Natal Solidário’, que acontece todos os anos, beneficiando pacientes em tratamento na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon).



Segundo o presidente da ONG, médico mastologista Jesus Pinheiro, em 2021, segundo ano de pandemia da Covid-19, a campanha terá um significado especial, pois, além de acolher quem luta contra a doença, reforçará o sentimento de gratidão pela vida.

Ele explica que o Natal Solidário visa arrecadar valores e alimentos a serem destinados a pacientes cadastrados nos projetos sociais da Lacc, através do Serviço Social da FCecon. “Disponibilizamos, há pouco tempo, mai um canal de doação para facilitar a vida de quem deseja ajudar ao próximo de forma mais rápida.



Além do site www.laccam.org.br e dos telefones (92) 99977-6294 e 2101-4900, agora temos o PIX 04.499.182/0001-48 (CNPJ da Liga Amazonense Contra o Câncer), que permite transferências diretas de quaisquer valores. O importante é exercitar a solidariedade e a empatia”, explicou.

Cestas básicas para doação

A Lacc doa, em média, 100 cestas básicas ao mês a pacientes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, especialmente pessoas que residem em Manaus e no interior. “Apesar disso, temos atendido muitos pacientes de outros estados, acolhendo-os na falta de um parente ou um amigo que o possa fazer”, destacou o presidente da ONG, que tem mais de 60 anos de atuação no Amazonas.

Ajuda a pacientes oncológicos

Além da doação de cestas básicas, a Lacc também viabiliza a uma parcela dos pacientes oncológicos, o custeio de quartos localizados nas redondezas da FCecon; providencia passagens fluviais e terrestres àqueles que não têm como custear a vinda à capital para tratamento; garante transporte a dezenas de pacientes que passam por quimioterapia e radioterapia; cede veículos para o transporte de equipes da FCecon às casas dos pacientes fora de possibilidade terapêutica, para visitação e acompanhamento médico; adquire alimentação especial aos que apresentam restrições alimentares em decorrência do câncer e presta suporte no desenvolvimento de ações educativas que visam reforçar os fatores de risco do câncer e a prevenção à doença.

“Temos enfrentado sérias dificuldades para manter nossos projetos sociais e para ativar novos projetos, como o do denominado ‘Albergue’, cuja estrutura para abrigar pacientes está praticamente montada, mas depende do aumento da arrecadação para ser posto em prática na sede da Lacc, no bairro Dom Pedro”, lamentou Pinheiro.