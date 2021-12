Participantes revelam a alegria com projeto realizado pelo Governo AM

Coordenado pela Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa da Sejusc (Seadpi), o projeto iniciou os trabalhos com o grupo Convivendo com Fé e Alegria, do bairro Santa Etelvina. | Foto: Secom

Manaus (AM) - Com o objetivo de proporcionar momentos de bem-estar e lazer a idosos da capital e interior, o Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizou na manhã desta quarta-feira (15), um passeio com grupo de 50 idosos ao Manauara Shopping, Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. A iniciativa faz parte do projeto “Idoso Mais Feliz” que deve realizar passeios mensais com grupos de idosos da capital e Região Metropolitana.

A idosa Sebastiana da Silva, de 75 anos, disse que nunca tinha tido a oportunidade de conhecer os shoppings de Manaus, e agradeceu o governo e a secretaria pela realização desse projeto.

“É a primeira vez que entro em um shopping. Estou muito feliz, é um sonho, agradeço a Deus e ao governador Wilson Lima por nos presentear com esse momento que ficará marcado em nossas vidas”, declarou Sebastiana.

Coordenado pela Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa da Sejusc (Seadpi), o projeto iniciou os trabalhos com o grupo Convivendo com Fé e Alegria, do bairro Santa Etelvina. A ideia para o “Idoso mais Feliz” surgiu por meio de escuta qualificada realizada em 2019 por técnicos da pasta que ouviram relatos de vários idosos ansiando visitar os shoppings da capital.

De acordo com a secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, este projeto foi criado com um olhar minucioso e com muito carinho, proporcionando aos idosos um envelhecimento feliz.

“Ver a felicidade no rosto de cada idoso não tem preço. E fazer projetos que possam melhorar a qualidade de vida deles, é o dever da Sejusc e do Governo do Amazonas”, disse a gestora.

A secretária executiva adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi), Luciana Andrade, destaca que o projeto tem um grande significado na vida dos idosos, pois a maioria não tem condições financeiras e só conheciam os shoppings pelas experiências relatadas por seus filhos e netos. Ela também destacou que, para 2022, o projeto deve contemplar idosos da região metropolitana.

Agradecimento

A presidente do grupo Convivendo com Fé e Alegria, Conceição Dias, relata a imensa gratidão em saber que seu grupo seria o primeiro a ser contemplado neste projeto.

“Eu fico muito feliz e grata pela oportunidade de sermos o primeiro grupo a ser contemplado com este projeto de grande relevância para os idosos do nosso estado”, relatou Conceição. “Agradeço ao governador Wilson Lima, às secretárias Mirtes e Luciana por acreditar e garantir a preservação dos direitos dos idosos e pela possibilidade de realização deste sonho, com certeza ficará para sempre gravado nas lembranças de cada um”.

*Com Informações da assessoria

Leia mais:

Sejusc realiza baile “Celebrando a Vida” com idosos de Manaus

Sejusc oferece serviços para PcDs neste sábado (6); veja as ações