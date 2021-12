Após reforma, PAC da Compensa é reinaugurado nesta sexta em Manaus

A reforma foi uma indicação da deputada Joana Darc (PL) ao governador Wilson Lima | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Posto de Pronto Atendimento ao Cidadão da Compensa (PAC-Compensa) foi reinaugurado nesta sexta-feira (17) em Manaus e voltará a atender à população da região. A entrega do PAC foi comemorada pela deputada Joana Darc (PL) que, além de ter solicitado a reforma também destinou verda de R$ 2 milhões para compra de mobiliário para o local.



“Estou muito, muito feliz por essa conquista que é de todos nós, sobretudo da comunidade da Compensa. Quando recebi esse pedido da população, não pensei duas vezes em solicitar essa reforma ao governador Wilson Lima, que acatou meu pedido e fez com que esse dia se tornasse realidade”, comemorou Joana Darc.

A unidade é a primeira do modelo, a passar pelo processo de modernização e vai ser o PAC modelo na capital. O local conta com 12 serviços, entre eles, a emissão de 1ª e 2ª via de RG, Idoso Empreendedor, Detran, Correios, Águas de Manaus, Jucea, Junta Militar, entre outros.

Para 2022, à expectativa é ampliação dos PACs no interior. Espera que o primeiro município a receber a unidade, seja Tefé (distante 521 quilômetros de Manaus), que irá atender moradores de outros seis municípios.