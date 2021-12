Trabalhadores da limpeza pública recebem cestas básicas

Desde o início da gestão, a Semulsp tem trabalhado diuturnamente em todas as zonas de Manaus. | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou nesta quinta-feira (23), 1.200 cestas básicas aos servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), na sede do órgão, no bairro Compensa, zona Oeste da capital.

Na ocasião, o prefeito desejou um Feliz Natal aos trabalhadores que, segundo o chefe do executivo municipal, são responsáveis pelo embelezamento da cidade neste primeiro ano de mandato, e que merecem a valorização recebida pela gestão municipal.

" Eu sei que é por causa de vocês, do trabalho de vocês, que nossa gestão está sendo bem avaliada, esse é um mérito compartilhado com todos nós. A minha vinda aqui é na forma de gratidão, dizer muito obrigado pelo que fizeram por Manaus. Deixo também minhas palavras, desejo forças, que Deus conforte o coração daqueles que sofrem com a morte do Domingos, nosso gari que faleceu essa semana. E mais uma vez, a mensagem para esse Natal é de esperança e que possamos renovar nossas mentes e corações, principalmente, valorizando aqueles que estão sempre com a gente " David Almeida, prefeito de Manaus

Desde o início da gestão, a Semulsp tem trabalhado diuturnamente em todas as zonas de Manaus, limpando ruas e igarapés, revitalizando praças e demais espaços públicos, colorindo a cidade com o mosaico em pontos estratégicos, desenvolvendo e aderindo a formas sustentáveis de lidar com os resíduos, como é o caso da logística reversa, além das ações de paisagismo e jardinagem, entre outras ações.

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, destacou que todas as cestas básicas e os brindes sorteados no evento não são nem uma parcela daquilo que os trabalhadores merecem pelo serviço desempenhado, além disso, agradeceu a presença do chefe do executivo municipal, que fez questão de participar da celebração.



" Hoje é o dia do casamento da filha do David, e ainda assim ele está aqui, justamente por ser uma pessoa que valoriza vocês, um prefeito que está nas ruas todos os dias, cumprimenta vocês, valoriza o trabalho e preza pelo descanso e condições de trabalho, para tudo isso que nós temos avançado e ainda temos muito a avançar na cidade de Manaus. " Sabá Reis, secretário da Semulsp

Leia mais:

Governo do Amazonas beneficia mais de 500 famílias com cestas básicas

Peixe no Prato de Natal encerra com entrega de 10 toneladas em Manaus