Prefeitura de Manaus anuncia construção de base metropolitana do Samu

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta segunda-feira, (27), a construção da base metropolitana do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as reformas de quatro policlínicas e três Unidades Básicas de Saúde (UBSs), como forma de ampliar e melhorar a cobertura da Atenção Básica oferecida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Os recursos para essas obras já estão disponíveis no cofre do município e são oriundos de emendas parlamentares direcionadas pelo deputado federal Marcelo Ramos, totalizando mais de R$15 milhões.

" Em nome da prefeitura, quero agradecer a ajuda que o deputado Marcelo Ramos está dando para Manaus. São R$15 milhões que já estão na conta. A Prefeitura de Manaus está de portas abertas e vamos saber reconhecer, divulgar e dizer para todos quem está ajudando a cidade. Também quero deixar registrado que desde o primeiro contato que tive com o deputado Marcelo Ramos, ele agiu de forma incansável na busca desses recursos. Manaus agradece a ajuda. " David Almeida, prefeito de Manaus

Com o recurso federal, já nos primeiros meses de 2022, será iniciada a construção da nova base do Samu, que deve ser instalada no Aleixo, zona Centro-Sul da capital amazonense.

Além disso, nos próximos dias, técnicos já realizarão os estudos necessários para iniciar as reformas das policlínicas Castelo Branco, no Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul; Djalma Batista, na Compensa, zona Oeste; Comte Telles, no São José 2, e José Antônio da Silva, no Monte das Oliveiras, ambas na zona Leste.



A zona rural também será beneficiada com os recursos. O pacote de serviços visa ampliar as UBSs Nossa Senhora do Livramento, Nossa Senhora de Fátima e Ada Viana Rodrigues.

Para o deputado federal Marcelo Ramos, é de extrema importância que os políticos possam dialogar entre si visando melhorar a qualidade de vida da população.

Ele ainda afirmou que essa destinação de verbas foi realizada graças a confiança depositada no trabalho demonstrado pelo prefeito David Almeida nos primeiros meses de sua gestão.

" Quando os políticos brigam, o povo perde. Quando os políticos se dão as mãos, o povo ganha. E mais ainda olhando o esforço do prefeito David Almeida, da secretária de Saúde, Shádia Fraxe, de prestar um bom serviço para a população. A gente tem a certeza de que destinando recursos, eles serão bem empregados e chegarão aonde eles devem chegar, que é na melhoria das condições de vida da população. Quero agradecer a Deus e ao povo do Amazonas pela oportunidade de poder exercer esse mandato e por intermédio dele ajudar a cidade de Manaus. " Marcelo Ramos, deputado federal

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, fez questão de afirmar que esse repasse federal para Manaus é uma marca histórica, visto a possibilidade de dar mais dignidade à população que busca os serviços básicos de saúde.

" O que mais nos preocupa são as infraestruturas de todas as nossas unidades. O deputado Marcelo Ramos, quando fomos a Brasília, não colocou nenhum empecilho em ajudar a nossa cidade. Ficamos muito gratos, muito felizes e estamos dando assim mais dignidade à população que procura o atendimento de saúde. Nós somos aqui a porta de entrada da saúde da cidade. Vamos conseguir, só com a emenda do deputado Marcelo Ramos, reformar várias unidades e isso é um marco histórico para a gente. " Shádia Fraxe, titular da Semsa

