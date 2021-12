Manaus em um dia: roteiro e dicas imperdíveis do que fazer na capital

Essa conjunção de atrativos torna a capital amazonense um destino único. | Foto: Ivo Brasil e Janailton Falcão

Manaus (AM) - Cercada pela Floresta Amazônica e rica em cultura e história, Manaus é um centro urbano em meio ao verde da natureza, reunindo um visual e programas de uma grande metrópole com a cultura e costumes indígenas e ribeirinhos.

Essa conjunção de atrativos torna a capital amazonense um destino único, e por isso os viajantes que passam pelo Amazonas devem separar ao menos um dia para conhecer a cidade.

Justamente com essa proposta de conhecer Manaus em um dia, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) preparou um roteiro de 24 horas pela cidade, com atrativos turísticos imperdíveis para aqueles que, tendo pouco ou muito disponível, querem aproveitar a cidade ao máximo.



Para começar o dia, um café da manhã reforçado no Mercado Municipal Adolpho Lisboa. Localizado às margens do Rio Negro, no centro da cidade, o Mercado foi inaugurado em 1883 e é o cenário ideal para experimentar os sabores do café da manhã regional, refeição que tem lugar especial na gastronomia amazonense.

Destaque para o X-Caboquinho, sanduíche queridinho dos manauaras, com lascas de tucumã (fruta típica da região amazônica), banana frita e queijo coalho. Pedida certa para começar o dia.

Em seguida, caminhe até o Palacete Provincial, prédio fundado em 1874 que reúne cinco museus diferentes: Museu da Imagem e do Som, Museu de Arqueologia, Museu de Numismática do Amazonas, Museu Tiradentes e a Pinacoteca do Estado.

Por conter diversas exposições, o espaço cultural é ideal para viajantes que contam com tempo reduzido para passeio. O Palacete funciona de terça a sábado, das 9h às 17h, e para agendar a visita guiada basta acessar o Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). A entrada é gratuita.

A próxima parada é o suntuoso e imperdível Teatro Amazonas. Inaugurado em 1896 e localizado no Largo de São Sebastião, é o principal cartão-postal da cidade.

Imponente, chama atenção por sua cúpula colorida e pelo seu interior luxuoso, herança dos tempos áureos da borracha.

O Teatro funciona de terça a sábado, das 9h às 17h. Todas as visitas ao local são guiadas, e o valor de entrada é R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

O agendamento da visita precisa ser feito por meio do Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

Para o almoço, o Largo São Sebastião conta com diversas opções de restaurantes que servem os sabores da culinária local.

Não deixe de experimentar a deliciosa banda de tambaqui, prato muito apreciado no estado e que encanta por sua explosão de sabor.

A última parada é o Complexo Turístico da Ponta Negra. Localizado na zona oeste da cidade, a 13 quilômetros do centro, o Complexo Turístico conta com uma linda e extensa praia fluvial e uma orla revitalizada, onde é possível caminhar, praticar esportes e admirar a beleza do rio Negro em um dos mirantes que ficam dispostos pela orla.

Uma boa pedida para terminar o dia é dar um mergulho nas águas refrescantes do rio Negro e contemplar o pôr do sol manauara, que tem a fama de ser um dos mais bonitos do Brasil.

O acesso à praia é gratuito, e o balneário fica aberto para banho das 9h às 17h.

À noite, vale ainda dar uma esticada para curtir a vida noturna no Centro. O bairro mais boêmio da cidade concentra uma infinidade de barzinhos, além dos tacacás mais tradicionais de Manaus.

Gostou do roteiro? Então tá esperando o quê pra se jogar na experiência que é conhecer Manaus?!

Leia mais:

Cruzeiros injetam dólares na economia do Amazonas

Pontos turísticos de Presidente Figueiredo, no AM, recebem vistorias