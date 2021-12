Produtores rurais da BR-174 recebem ração para aves e peixes

A Semacc também disponibilizou apoio logístico para todos os produtores beneficiados. | Foto: Rayner Souza / Semacc

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), entregou na tarde desta quinta-feira (30) primeiro lote de ração para piscicultores e avicultores da zona rural da cidade.

Mais de 70 produtores rurais foram beneficiados nessa primeira entrega, com o primeiro lote de insumos distribuído em 15 comunidades rurais do polo 8, localizado nos ramais do Pau-Rosa e da Cooperativa, na BR-174 (Manaus – Boa Vista).

A aquisição foi feita via concorrência pública, com recursos disponibilizados por meio de emendas parlamentares.



Conforme a diretora do Departamento de Agricultura e Abastecimento (DAA), da Semacc, Meyb Seixas, a compra dos alimentos atendeu a uma solicitação dos produtores, que por conta da pandemia e da elevação dos preços da soja e do milho – base para a produção da ração – não estão conseguindo manter suas criações.

" Com essa alta dos insumos, muitos produtores estavam inclusive pensando em desistir das suas atividades, mas graças a essa ação, que foi apoiada por seis vereadores de Manaus, a gente está trazendo esperança de dias melhores para esses piscicultores e avicultores da BR-174. " Meyb Seixas, diretora do Departamento de Agricultura e Abastecimento (DAA) da Semacc

Auxílio



De acordo com Janis Silva, que trabalha com galinha de postura no ramal do Pau-Rosa, essa é a primeira vez que recebe um incentivo semelhante na comunidade.

A ajuda veio no momento em que ela já estava usando o último saco de ração para as suas aves.

" Na quarta-feira eu recebi a notícia do meu fornecedor, que me vende a ração, que ele não ia mais negociar comigo e a comida para as galinhas, era só até hoje (quinta-feira). Eu vendo ovos, e recebo o dinheiro com 15 dias, para pagar a ração. Quando o meu fornecedor informou que não venderia mais o produto, eu fiquei muito apreensiva, mas Deus é tão bom que enviou esses anjos, que trouxeram a ração. Graças a Deus e ao prefeito David Almeida, as minhas galinhas vão comer e eu vou continuar com a minha produção. " Janis Silva, avicultora

A Maria da Conceição Costa, piscicultora no ramal da Cooperativa, também foi beneficiada. Com três tanques de peixes e sem dinheiro para comprar a ração, por conta do alto preço, ela explica que a quantidade diária do alimento era regrada.



" Para mim foi a maior alegria, uma gratidão muito grande, por estar recebendo a ração. Meus peixes precisavam de alimento e eu não tinha condições de adquirir, comprava um saco para durar o mês todo, um saquinho de ração, só enganando o peixe, né? Mas, agora eles vão passar bem. " Maria da Conceição Costa, piscicultora

Avaliação



A Semacc também disponibilizou apoio logístico para todos os produtores beneficiados. Os vereadores que disponibilizaram recursos por meio de emendas parlamentares, para a aquisição dos insumos, acompanharam a entrega.

De acordo com a diretora do DAA, os produtores beneficiados, tiveram as suas propriedades visitadas pelos técnicos da secretaria, momento em que foi feito o levantamento de todas as necessidades da categoria.

" Nos alegra demais fechar o ano de forma tão positiva, sabendo que a gestão do prefeito David Almeida e do secretário Renato Júnior, é uma gestão humana e amiga, para a zona rural de Manaus. Ao longo das visitas que fizemos em 2021, nós não prometemos ração, nós viemos basicamente reunir, fortalecer as organizações sociais, fazer levantamento das demandas e estamos realizando uma ação, que não foi promessa, mas uma forma de trabalho, de visão, de incentivo. Essa é a forma de trabalho do prefeito David Almeida, uma gestão de ação, e nós agradecemos muito a Deus por nos permitir encerrar 2021 com uma atividade como essa, que vai trazer muitos benefícios a esses produtores. " Meyb Seixas, diretora do Departamento de Agricultura e Abastecimento (DAA) da Semacc

Leia mais:

Governo do AM investe R$ 11,3 milhões para apoiar produção rural

Lei prevê socorro de R$ 2.500 para agricultores familiares na pandemia