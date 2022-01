Prefeitura inicia ação conjunta no bairro Colônia Oliveira Machado

Marcos Rotta e Sabá Reis acompanharam os serviços. | Foto: Osmar Neto / Seminf

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em parceria com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou nesta segunda-feira, 3/1, na rua 13 de Maio, bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus, uma ação conjunta com serviços de capinação, varrição, limpeza de igarapés e desobstrução de bueiros entupidos.

O vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, e o secretário da Semulsp, Sabá Reis, acompanharam os serviços.

De acordo com Rotta, a ação, nunca realizada em Manaus, irá atuar com aproximadamente 3 mil servidores da prefeitura.

As equipes irão realizar a limpeza dos igarapés, desobstrução de bueiros, drenagens profundas e superficiais em bairros da capital, prevenindo as áreas de transtornos nos períodos das fortes chuvas.

Para Sabá Reis, os trabalhos estão fortalecidos e a ação conjunta traz melhorias para as comunidades.

" Hoje começamos um trabalho em que a Semulsp e a Seminf vão fazer nesse período de chuva. A Semulsp está com toda a força nessa área de Manaus, porque essa é a orientação do prefeito David Almeida, que está o tempo todo andando por Manaus, e aqui é um local que resolvemos começar essa ação de hoje. " Sabá Reis, secretário da Semulsp

Paralelo aos serviços no bairro Colônia Oliveira Machado, a Semulsp também está com equipes realizando serviços de capinação, varrição, pintura de meio-fio, corte e poda, lavagem e equipe de conscientização ambiental no bairro Cachoeirinha, zona Sul; no Aleixo, Parque 10 de Novembro, na zona Centro-Sul; no cemitério São Francisco, praça Alberto Simonetti, na zona Sul; e outros locais.

