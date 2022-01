Trânsito em locais de vacinação é organizado pelo IMMU em Manaus

As atividades dos agentes de trânsito visam oferecer mais agilidade aos condutores e pessoas que vão tomar a vacina | Foto: Sidney Mendonça / IMMU

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), continua oferecendo apoio aos trabalhos de vacinação contra a Covid-19 na capital, com equipes atuando nos principais locais de vacinação.

Na manhã desta quarta-feira (5), as atividades se concentraram no Centro de Convenções, o sambódromo, na zona Centro-Oeste.

No local, os profissionais orientaram os condutores de veículos quanto à organização da vacinação na modalidade drive thru, assim como tiravam dúvidas dos motoristas sobre a documentação necessária à vacinação.

O IMMU opera com agentes de trânsito nos principais corredores viários e onde ocorre o maior número de demandas de pessoas, atuando com viaturas, motocicletas e agentes itinerantes para prestar o apoio, assim como o controle na travessia de pedestres, circulação e estacionamento de veículos.

De acordo com o supervisor da Divisão Oeste de Fiscalização do IMMU, Ian Domingues, as atividades dos agentes de trânsito nas imediações do sambódromo visam oferecer mais agilidade aos condutores e pessoas que vão tomar a vacina.



" A colaboração dos agentes de autoridade de trânsito compreende, entre outras atribuições, o ordenamento da fila da vacina da melhor forma possível para que o condutor se vacine da forma mais rápida possível e evite transtorno. É gratificante perceber que os motoristas têm elogiado nossa atuação, não apenas no sambódromo, mas também em outros locais de vacinação. " Ian Domingues, supervisor da Divisão Oeste de Fiscalização do IMMU

