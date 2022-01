Agendamentos de serviços do IMMU retornam 17 de janeiro em Manaus

Por meio do agendamento prévio, é possível fazer um melhor planejamento para atender a todos. | Foto: Sidney Mendonça/IMMU

Manaus (AM) - Visando oferecer mais comodidade à população, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), retomará, a partir do dia 17 de janeiro, todos os serviços de atendimentos no órgão por meio de agendamento prévio no site immu.manaus.am.gov.br .

O agendamento será destinado aos serviços de expedição da credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiências, restituição de multas, licenciamento anual de táxi e mototáxi, expedição do cartão Passa Fácil Gratuidade, entre outros.

Segundo a chefe da Divisão de Atendimento do IMMU, Thalisse Caldas Costa, o agendamento vai oferecer melhor qualidade aos serviços do Instituto.



" O IMMU trabalha para que a população tenha mais comodidade ao buscar os serviços do órgão; e, por meio do agendamento prévio, é possível fazer um melhor planejamento para atender a todos. Outro fator a ser considerado é que ainda estamos em meio a uma pandemia, e é necessário evitar aglomerações, além de manter todos os cuidados para evitar a contaminação pela Covid-19. " Thalisse Caldas Costa, chefe da Divisão de Atendimento do IMMU

Para qualquer dúvida ou sugestões, o IMMU disponibiliza o telefone de contato 118 (entre 8h e 14h em dias úteis), o WhatsApp 98855-1654 (também entre 8h e 14h em dias úteis), além do 0800 092-1188, que funciona 24 horas.

