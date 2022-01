'Natal nas Galerias' sorteia 27 prêmios em Manaus

Uma das ganhadoras da promoção foi Ocileide da Gama, moradora do bairro Puraquequara, na zona Leste. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus realizou, nesta sexta-feira, 7/1, o segundo sorteio da promoção “Natal nas Galerias”. Ao todo, vinte e sete prêmios foram sorteados no shopping Phelippe Daou, na zona leste, e nas galerias Espírito Santo e Remédios, no Centro.



De acordo com o diretor do departamento de Comércio Informal da Semacc, Roberto Lima, o objetivo da promoção, que começou no início do mês de dezembro/21, foi de incentivar os lojistas.“Hoje encerramos a promoção 'Natal nas Galerias', com a realização do segundo sorteio. Foi importante que a prefeitura promovesse a promoção nesse momento de recuperação da economia, ajudando a alavancar as vendas nesses centros de compras populares”, destacou o diretor.

Para a permissionária Gleice Silva, a premiação atraiu clientes que procuraram a lojista por conta da divulgação da promoção 'Natal nas Galerias'. “Com essa promoção muitos clientes nos procuraram, através da divulgação, e conseguimos vender bem pois, funcionou bastante”, enfatizou a permissionária.

Uma das ganhadoras da promoção foi Ocileide da Gama, moradora do bairro Puraquequara, na zona Leste. Ela fez suas compras de fim de ano (roupas e perfumes) em várias lojas da galeria dos Remédios. Recebeu os cupons, preencheu e vai levar para casa uma motocicleta zero quilômetro. “Eu nem esperava, porque eu nunca tenho sorte para ganhar nada e esse é um presente de Deus. É um ótimo presente. Parabenizo a prefeitura pela ação e a moto vai para a minha filha, que sabe dirigir. A moto é dela”, finalizou a professora.

Listas de ganhadores

As listas, com os ganhadores do segundo sorteio de cada centro de compras, serão publicadas nas redes sociais da Semacc (Facebook e Instagram), mas, todos os ganhadores serão contatados e orientados a receber os seus prêmios na administração do local onde fizeram suas compras, munidos de um documento de identificação oficial com foto.

Galerias Populares e Shopping Phelippe Daou

As galerias populares e o shopping Phelippe Daou abrigam cerca de 1.400 permissionários, ex-camelôs, oriundos das ruas do Centro Histórico de Manaus. Além da variedade de produtos vendidos a preços bem populares, os clientes também podem contar com praça de alimentação, terminais de caixas 24 horas e serviços públicos como os do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Municipal, na galeria Espírito Santo e shopping Phelippe Daou e PAC Estadual na galeria dos Remédios.