Decoração natalina começa a ser desmontada na Ponta Negra, em Manaus

Manaus (AM)- A decoração natalina instalada no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste, que faz parte da campanha organizada pelo Fundo Manaus Solidária, “Natal das Águas, Luz da Esperança” já começa a ser desmontada.

O público ainda pode conferir os últimos dias dos cenários que encantaram moradores e visitantes no mês de dezembro na zona Oeste.

Após a desmontagem, os ornatos serão levados para o galpão onde serão guardados e reutilizados em eventos futuros.

O complexo Ponta Negra recebeu bolas de Natal no calçadão, presépio gigante e uma árvore temática e iluminada. Quem frequenta o espaço usa os chamados pontos instagramáveis, que dão às pessoas experiências e interações com o ambiente decorado e artístico, para registrar o passeio, as luzes natalinas e a beleza do parque às margens do rio Negro.

Entre os ambientes instagramáveis, está o chafariz principal, que foi revitalizado e voltou a funcionar no dia do aniversário de Manaus em 2021, com o lançamento do “Ballet das Águas”, pelo prefeito David Almeida.

O parque também ganhou o maior presépio montado ao ar livre do Brasil, levando assinatura do artista parintinense Rossy Amoedo. A decoração termina de ser retirada na segunda-feira (10). No decorrer da semana, os ornatos das principais ruas e e avenidas, serão desmontados e levados também para o galpão onde foi montado toda a estrutura.

