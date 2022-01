Shoppings de Manaus recebem orientação sobre medidas contra Covid-19

O momento é de alerta e união de todos na observância no cumprimento das medidas | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- É realizado neste fim de semana (8 e 9) a orientação sobre a manutenção das medidas de prevenção à Covid-19 em cinco shopping centers de Manaus.

A ação é realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A estratégia busca assegurar o cumprimento dos protocolos sanitários nos serviços e comércios com o objetivo de evitar a disseminação do novo coronavírus.

São 30 profissionais de saúde da SES-AM e da FVS-RCP que fazem as orientações sanitárias aos responsáveis pelo Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma Shopping, Shopping Ponta Negra e Shopping Grande Circular.

Para a titular da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o momento é de alerta e união de todos na observância no cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19, principalmente, porque o Amazonas enfrenta período sazonal para a circulação de vírus respiratórios, que vai de novembro a maio e coincide com o período chuvoso.

" Estamos no início da fase mais importante de transmissão dos vírus respiratórios, o nosso comportamento individual e coletivo vai definir os próximos dias. Então, mais uma vez, reforçamos a necessidade da adesão à campanha de vacinação " Tatyana Amorim, titular da FVS-RCP

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, reforça a importância de a população colaborar para o estado atravessar esse momento sazonal. “Precisamos que a população entenda que o trabalho é em conjunto. Mantenha seu esquema vacinal em dia e não esqueça da máscara de proteção, do álcool gel e evite aglomerações”, enfatiza o médico Anoar Samad.

Protocolo

As recomendações incluem o uso obrigatório e constante de máscara de proteção respiratória (por clientes e funcionários), a verificação de como o centro comercial controla o público circulante internamente nas lojas e praças de alimentação, além de como está sendo realizado o bloqueio de mesas nas praças, nos bares e restaurantes, com o objetivo de respeitar o distanciamento entre as pessoas.

Também está sendo orientado quanto à oferta de álcool em gel a 70% nos principais ambientes e lojas, além da exigência dos estabelecimentos sobre a apresentação de cartão de vacina dos clientes, comprovando o esquema vacinal completo contra a Covid-19.

