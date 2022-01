Empresário morre após moto colidir contra poste em avenida de Manaus

A perícia deve apontar as causas do grave acidente | Foto: Cesar Gomes

Manaus (AM)- O que seria um café da manhã com a família acabou em tragédia na manhã deste domingo (9).

Marco William Freire, um empresário de 44 anos, sofreu um acidente de moto na avenida Jacira Reis, bairro São Jorge, zona Oeste da capital amazonense.

Ele perdeu o controle do veículo e tentou frear, mas sem sucesso colidiu contra o poste nas proximidades de um centro comercial. Com a batida, a motocicleta, do modelo Ninja Kawasaki, do empresário foi arremessada há 30 metros de distância do corpo.

No local, pedaços do veículo espalhados pelo asfalto e muita comoção dos familiares. Amigos da vítima afirmaram que o empresário não costumava dirigir em alta velocidade.

Segundo eles, Marco foi fechado por outro veículo. Os familiares acompanhavam o motociclista logo atrás, pois estavam indo para um evento de café regional.

Com o acidente, um longo congestionamento se formou no local e agentes de trânsito foram acionados para continuar a situação.

As Polícias Civil e Militar foram acionados, como também peritos que devem identificar as causas do acidente.

O corpo do empresário foi removido pelos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

